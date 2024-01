Adesg e Galvez fazem amistoso em Senador Guiomard

Adesg e Galvez disputam neste sábado, 20, a partir das 8h30, no estádio Nabor Júnior, em Senador Guiomard, um duelo amistoso visando o Campeonato Estadual. As duas equipes irão entrar na competição para disputar o título, por isso a partida deve ser bem disputada.

Estreia e desfalques

O técnico Zé Marco poderá contar com o goleiro Douglas Henrique na Adesg, mas ainda não terá os atacantes Alan e Índio, ambos em recuperação de um dengue.

“A ideia é iniciar o treinamento com a equipe do primeiro amistoso. Precisamos seguir realizando os ajustes para termos uma base para o jogo de estreia no Estadual”, comentou Zé Marco.

1º teste

O Galvez iniciou a preparação para o Estadual na segunda, 15, e fará o primeiro amistoso. O técnico Marcelo Brás terá o elenco completo e vai ser possível começar a saber como será a montagem da equipe.