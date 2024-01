Aposentado por invalidez pela PM, Major Rocha sobe montanha em clima de deserto no Peru

O ex-vice-governador Major Rocha, agora aposentado por invalidez como oficial da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), está de férias, acompanhado de familiares, no Peru, praticando o chamado “Turismo de Aventura”.

Após alguns dias hospedado em Cuzco, a milenar cidade que teria sido a principal sede do Império Inca, o político aposentado e seus familiares seguiram para a Montanha Colorida, também conhecida como Montanha das Sete Cores, tão visitada quanto as ruínas da cidade não menos histórica de Machu Picchu ou o Vale Sagrado dos Incas.

A Montanha das Sete Cores é um espetáculo da natureza que, em cores diversas, mais lembra um papel de parede, desenhado a capricho. Mas, para chegar ao local, face ao terreno acidentado e por se tratar de uma área com clima de deserto. Mesmo assim, o ambiente é muito procurado por turistas e com a família acreana de Major Rocha não foi diferente.

“Uma aventura realmente desafiadora. Winikunka, ou como é mais conhecida a Montanha Colorida, é um dos novos roteiros turísticos peruanos, ficando atrás apenas de Machu Picchu, na quantidade de visitações”, disse o político nas redes sociais.

“Fora as belezas naturais que literalmente são de tirar o fôlego, o percurso de quase 4 quilômetros de caminhada, numa altitude que média de 5 mil metros, é a “cereja do bolo”. “Não resta dúvida de que o preparo físico é proporcional à contemplação de tudo que Deus nos oferece”, acrescenta.

Sinal de que, apesar da aposentadoria por invalidez e problemas cardíacos, está tudo bem com a saúde do militar que se tornou político ao se eleger deputado estadual, pela primeira vez, em 2010. Em 2014, se elegeu deputado federal e, em 2018, integrou a chapa, como vice, que levaria Gladson Cameli ao governo, em seu primeiro mandato.

No Governo, os dois divergiram e acabaram o mandato rompidos, com Rocha não conseguindo se eleger deputado federal pelo MDB e sua irmã, a ex-deputada federal Mara Rocha, também derrotada na disputa pelo Governo do Estado.

No turismo de aventura em que se envolveu, Major Rocha usou suas redes sociais para se referir às doenças que o levaram a ser aposentado em definitivo pela Polícia Militar. Ao subir a montanha, ele escreveu: “Com um condicionamento meia boca, para quem já foi atleta, é interessante ver casais sexagenários curtindo a subida e aproveitando os momentos raros que o ambiente proporciona”, disse. “Fui com a Selma (esposa), que optou pela subida motorizada, mas minhas parceiras de subida foram Emanuele, minha filha, e Maria Sofia, minha sobrinha”, acrescentou.

Major se despediu de seus seguidores afirmando ter vencido o desafio e que está pronto para os próximos. “Amanhã prometo postar um vídeo”, prometeu.