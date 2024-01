Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, anuncia que está grávida de gêmeos

Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, usou as redes sociais neste domingo (21/1) para anunciar que está grávida. O casal tem dois filhos e terá que se planejar para a chegada de mais dois bebês, pois ela está esperando gêmeos.

No vídeo publicado, o casal mostra o ultrassom da modelo, comprovando que estão na expectativa de dois filhos de uma vez só. “Dois bebês!”, falaram as crianças do casal. Também já é possível ver a barriguinha de grávida da loira. Veja o vídeo aqui!

Na legenda, Biah Rodrigues escreveu um trecho bíblico. “Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles.” ‭‭Salmos‬ ‭126‬:‭1‬-‭2‬. AGORA SOMOS 6. Obrigada Jesus.”

Nos comentários, fãs e amigos deixaram recados para os papais. “Deus continue abençoando sempre. Parabéns, muita saúde para vocês”, desejou uma. “Gente que coisa mais linda! Deus é fiel e honra aqueles que creem”, disse outra.