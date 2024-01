Bocalom diz que Bolsonaro ficou feliz com possível filiação ao PL; Bittar encabeça tratativas

O prefeito Tião Bocalom segue sem caminho definido para disputar a reeleição neste ano pela Prefeitura de Rio Branco. Em entrevista à coluna, o chefe do Poder Executivo Municipal disse que ainda pretende continuar no Progressistas, partido que já tem uma longa história política. Porém, ele sabe que o cenário na sigla é difícil e já tem um plano B em mente, caso a sua candidatura seja mesmo embargada pela Executiva do partido. O prefeito já mantém conversas com o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Nós já fizemos algumas conversas. Mas não tem nada decidido ainda. Nós também estamos conversando dentro do nosso partido, o Progressistas. É o partido que eu já fui vereador no Paraná, já fui prefeito em Acrelândia. Eu gostaria muito de permanecer no nosso Progressistas. Se de tudo der problema, como vem dando, fizeram até uma carta dizendo que era pra eu sair do partido, mas nós continuamos conversando internamente. Se eu tiver que sair, evidentemente que eu vou para o PL”, anunciou com exclusividade à coluna.

CONFIRA TAMBÉM: Bocalom faz balanço da gestão em 2023 e diz que Bolsonaro tem sinalizado sua ida para o PL

Se Bocalom realmente desembarcar no PL, a filiação deve ter a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda na entrevista, Bocalom disse que essas tratativas são encabeçadas pelo senador Marcio Bittar, do União Brasil. Ele já foi relator do orçamento durante o governo bolsonarista e tem uma relação próxima ao ex-presidente.

“O senador está fazendo essas tratativas. Segundo ele, o presidente Bolsonaro ficou feliz com isso e também, entre fevereiro e março, ele deverá estar aqui”, finalizou.

No mês passado, também em entrevista à coluna, o presidente do PL no Acre, João Paulo Bittar, confirmou que Bolsonaro ligou para o senador Marcio Bittar e deu o aval para o prefeito se filiar ao seu partido.

“O senador falou com o Waldemar da Costa Neto, o presidente nacional do partido, sobre a possível entrada do Bocalom e o Bolsonaro ligou para o meu pai, disse que já tinha pesquisado, foi procurar saber quem era, escutou boas referências, que é sério, de direita”, disse João Paulo.

VEJA MAIS: Bolsonaro liga para Bittar, diz que pesquisou a vida de Bocalom e quer o prefeito no PL

O Bolsonaro deu o aval para o Bocalom vir ser o candidato a prefeito. Então o caminho tá limpo. Só basta ele querer”, completou.

O PL, atualmente, tem 99 deputados federais na Câmara. É a maior bancada na Casa. É desejo da Executiva Nacional do partido eleger prefeitos nas capitais e fortalecer o bolsonarismo em todas as regiões.