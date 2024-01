Cabaré Miss Gudah abre as portas em Rio Branco com shows de drags e várias atrações

O Cabaré Miss Gudah, comandado pelo ator acreano Cesar Junior e participação super especial do musicista Dito Bruzugu abre as portas neste sábado (27) no Casarão em Rio Branco no Acre. Cesar contou que o evento promete sacudir a noite acreana.

“Cabaré é uma expressão artística que contempla várias representações da arte: como teatro, dança, performance, burlesco, lipsync de Drag Queens, palhaçaria, circo entre outros. E tudo isso acontece em bares, lugares boêmios. E onosso será realizado no O Casarão, situado no Centro da cidade”, disse Cesar.

De acordo com Cesar, o evento inicia às 19h com muitas participações: “A casa abre às 19h ao som da DJ Aldine e as apresentações começam a partir das 20:30 com convidados super especiais: Dj Aldine, Amanara Brandão, Luma Gama, Luana Gama, Isabel Darah, Paloma Átalla, Juliana Lima e Dan Scarcello.”

Veja mais informações: