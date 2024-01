Campeã de ‘A Fazenda’ usa chapéu de marca acreana e estampa capa de revista internacional; FOTOS

A campeã do reality show ‘A Fazenda’ da Record TV, a rondoniense Jaqueline Grohalski, é capa da revista internacional Hooks Magazine usando um chapéu da marca acreana Sol e Lua. A edição da revista foi compartilhada no perfil da vencedora do reality e também no perfil da marca acreana.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com a diretora criativa, a acreana Linda Neves, que revelou que Jaqueline já usou os chapéus da marca durante todo o programa. Com exclusividade, Linda Neves revelou à coluna Douglas Richer que Jaqueline também foi clicada usando uma coleção de verão e moda autoral. A campeã de ‘A Fazenda’ já recebeu a nova coleção da marca com oito chapéus. Os modelos ainda serão divulgados.

Enquanto a coleção completa não é divulgada, vamos conferir a capa internacional com a rondoniense usando a marca acreana.