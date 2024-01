Concurso Nacional Unificado: 817 vagas para qualquer formação; até R$ 5 mil!

O tão esperado Concurso Nacional Unificado já teve seus editais publicados e, ao todo, ofertam 6.640 vagas de níveis médio e superior de formação para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal.

Para te ajudar a escolher o bloco temático ideal para você, considerando as especialidades e os salários ofertados, a equipe do Direção decidiu listar todas as vagas do CNU a partir de dois critérios específicos:

Cargos que exigem certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em qualquer área de formação;

Vagas com salários até R$ 5 mil (aproximadamente).

A seguir, veja quais são as oportunidades que se enquadram nestes tópicos e saiba tudo sobre elas, incluindo blocos, quantidade de vagas e mais!

Bloco 5 – Concurso Nacional Unificado

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO – AGU

No Bloco 5, referente a Advocacia Geral da União (AGU), o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais oferta 20 vagas imediatas e pode ser disputado por candidatos com diploma em qualquer área de formação e oferece remuneração inicial de R$ 5.488,70, composta de:

R$ 2.149,90 de vencimento básico;

3.068,80 de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE).

Com especialidade focada em pedagogia, os futuros servidores terão 40 horas de trabalho semanais e deverão desempenhar as seguintes funções:

Desenvolver e realizar atividades técnico-pedagógicas e administrativas na área de educação, inclusive corporativa;

planejar e executar programas e projetos de educação presencial e a distância;

realizar atividades relativas ao desenvolvimento do desenho instrucional de cursos na modalidade à distância e presencial, bem como desenvolver atividades correlatas ao cargo.

Veja, por fim, a distribuição das vagas:

MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS – MPI – Concurso Nacional Unificado

Ainda no bloco 5, no Ministério dos Povos Indígenas (MPI), o cargo de Analista Técnico Administrativo cumpre com os requisitos listados e oferta 30 vagas imediatas, nas seguintes proporções:

Os servidores aprovados terão remuneração mensal de R$ 5.488,70, composta de R$ 2.149,90 de vencimento básico além de R$ 3.068,80 de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE).

Vale lembrar que os aprovados terão carga horária de 40 horas semanais e atuarão em Brasília (DF).

Veja as atividades a serem desenvolvidas:

Atribuições voltadas a planejamento, supervisão, coordenação, controle, acompanhamento e à execução de atividades de atendimento ao cidadão e de atividades técnicas e especializadas, de nível superior, necessárias ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo dos órgãos e entidades da administração pública federal;

Implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas na sua área de atuação, ressalvadas as atividades privativas de carreiras específicas, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

Bloco 7 – Concurso Nacional Unificado

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA

Analista Administrativo – Concurso Nacional Unificado

No Bloco 7 do Concurso Nacional Unificado, mais especificamente nas vagas ofertadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), há a carreira de analista administrativo, que possui 102 vagas disponíveis e exige diploma em qualquer área. Veja:

A remuneração mensal é de R$ 5.212,29, composta de R$ 2.472,29 de vencimento básico e R$ 2.740,00 de Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA).

Com especialidade em qualquer área, o cargo em questão exige dedicação de 40 horas semanais e possui como lotação as seguintes cidades:

Rio Branco/AC,

Maceió/AL,

Manaus/AM,

Macapá/AP,

Salvador/BA,

Fortaleza/CE,

Brasília/DF,

Vitória/ES,

Goiânia/GO,

São Luís/MA,

Belo Horizonte/MG,

Campo Grande/MS,

Cuiabá/MT,

Belém/PA,

Santarém/PA,

Marabá/PA,

João Pessoa/PB,

Recife/PE,

Teresina/PI,

Curitiba/PR,

Rio de Janeiro/RJ,

Natal/RN,

Porto Velho/RO,

Boa Vista/RR,

Porto Alegre/RS,

Florianópolis/SC,

Aracaju/SE,

São Paulo/SP e

Palmas/TO.

Com relação a descrição do cargo, sabe-se que o aprovado deverá executar as atividades administrativas e logísticas de nível superior relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do INCRA.

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário – Concurso Nacional Unificado

O INCRA também oferta 238 vagas para Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, com remuneração inicial de R$ 5.212,29, formada por R$ 2.472,29 de vencimento básico e R$ 2.740,00 de Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA).

Os servidores atuarão 40 horas semanais e deverão planejar, coordenar, acompanhar e executar as atividades relativas ao ordenamento territorial e reforma agrária.

Dentre as principais cidades de exercício da função estão: Rio Branco/AC, Maceió/AL, Manaus/AM, Macapá/AP, Salvador/BA, Fortaleza/CE, Brasília/DF, Vitória/ES, Goiânia/GO, São Luís/MA, Recife/PE, Teresina/PI, Curitiba/PR, Rio de Janeiro/RJ, Natal/RN, Porto Velho/RO, Boa Vista/RR e Porto Alegre/RS.

Veja a distribuição:

MINISTÉRIO DA CULTURA – MINC – Concurso Nacional Unificado

A carreira de Analista Técnico-Administrativo no Ministério da Cultura (MINC) pode ser exercida por qualquer candidato com nível superior e conta com 50 vagas e salário mensal de R$ 5.488,70, formado por R$ 2.149,90 de vencimento básico e R$ 3.068,80 de (GDPGPE).

Veja a distribuição:

Os aprovados atuarão em Brasília (DF), terão 40 horas de trabalho semanais e terão, dentre as principais tarefas, a missão de atuar no planejamento, supervisão, coordenação, controle, acompanhamento e à execução de atividades de atendimento ao cidadão e de atividades técnicas e especializadas.

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS – MGI

Partindo para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o cargo de Analista Técnico-Administrativo possui 182 vagas e garantirá aos aprovados o salário de R$ 5.488,70 (R$ 2.149,90 de vencimento básico + R$ 3.068,80 de GDPGPE).

Confira a distribuição:

Os candidatos selecionados poderão ser alocados nas capitais de todos os estados, conforme as vagas a serem abertas e terão 40 horas semanais de trabalho.

Dentre as principais atribuições estão:

planejamento, supervisão, coordenação, controle, acompanhamento e à execução de atividades de atendimento ao cidadão e de atividades técnicas e especializadas, de nível superior,

implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas na sua área de atuação, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICOS- MJSP

Para o cargo de Analista Técnico-Administrativo, carreira ofertada pelo Ministério da Justiça e Segurança (MJSP), há 100 vagas imediatas disponíveis com salário mensal de R$ 5.488,70 (R$ 2.419,90 de vencimento básico + R$ 3.068,80 de GDPGPE) e requisito mínimo de diploma de graduação em qualquer área.

Lotados em Brasília (DF), os profissionais trabalharão 40 horas semanais no planejamento, supervisão, coordenação e controle de atividades de atendimento ao cidadão e de atividades técnicas e especializadas, de nível superior.

Confira as vagas de forma especificada:

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – MDIC

No Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) também são ofertadas 50 vagas para o cargo de Analista Técnico-Administrativo, que segue os padrões citados acima: salário de 5.488,70, diploma de nível superior e atuação em Brasília (DF).

Veja a descrição do cargo:

Atribuições voltadas a planejamento, supervisão, coordenação, controle, acompanhamento e à execução de atividades de atendimento ao cidadão e de atividades técnicas e especializadas, de nível superior, necessárias ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo dos órgãos e entidades da administração pública federal;

Implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas na sua área de atuação, ressalvadas as atividades privativas de Carreiras específicas, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

Confira a distribuição das oportunidades:

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – MPO

O cargo de Analista Técnico-Administrativo volta a ser ofertado, mas desta vez pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e com 45 oportunidades.

Os salários iniciais são de R$ 5.488,70, sendo exigido do servidor diploma de nível superior em qualquer área e atuação de 40 horas semanais em Brasília (DF).

Confira as atribuições:

Atribuições voltadas a planejamento, supervisão, coordenação, controle, acompanhamento e à execução de atividades de atendimento ao cidadão e de atividades técnicas e especializadas, de nível superior, necessárias ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo dos órgãos e entidades da administração pública federal;

Implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas na sua área de atuação, ressalvadas as atividades privativas de Carreiras específicas, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

Por fim, veja como as vagas serão ofertadas:

Panorama do Concurso Nacional Unificado

O Concurso Nacional Unificado teve seus editais publicados no início do mês de janeiro de 2024 e conta com 6.640 vagas dispostas entre 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

A seguir, veja a distribuição das vagas através dos blocos temáticos:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias – 727 vagas

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação – 597 vagas

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas – 530 vagas

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor – 971 vagas

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – 1.016 vagas

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação – 359 vagas

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública – 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário – 692 vagas.

Para se inscrever é necessário acessar o portal Gov.br entre os dias 9 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024, preencher o cadastro e efetuar o pagamento das taxas de:

Nível médio: R$ 60,00; e

Nível superior: R$ 90,00.

Lembrando que, durante a inscrição, é preciso selecionar um dos oito blocos temáticos ofertados. A inscrição possibilita o acesso a todas as vagas contidas no bloco e não somente a um cargo.

As provas Serão aplicadas no dia 5 de maio de 2024em mais de 220 cidades. Veja os horários:

Turno matutino (2h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco; Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

(2h30 de prova) Turno Vespertino (3h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões); Nível médio: provas objetivas (40 questões).

(3h30 de prova)

Resumo do Concurso Nacional Unificado