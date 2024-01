Concurso Nacional Unificado: veja vagas para qualquer área de formação!

As inscrições do Concurso Nacional Unificado estão abertas e o certame conta com diversas vagas para qualquer área de formação!

Vale lembrar que as inscrições seguem abertas até o dia 9 de fevereiro de 2024. Para homologar a candidatura, é necessário entrar no portal gov.br e efetuar o pagamento da taxa de R$ 60,00 para cargos de nível médio e R$ 90,00 para cargos de nível superior. Confira o passo a passo para se inscrever!

Já as provas, devem ser aplicadas no dia 5 de maio de 2024, em 220 municípios de todas as regiões do país. Veja, abaixo, todos os cargos do Concurso Nacional Unificado com vagas para qualquer área de formação!

O Concurso Nacional Unificado oferta 6.640 vagas de níveis médio e superior e o Direção Concursos preparou o material mais completo e o time de professores mais qualificado do mercado para te ajudar a conquistar sua vaga!

Bloco 1 – Concurso Nacional Unificado

ANEEL Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia: 10 vagas

MGI Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 5 vagas

IBGE Tecnologista – Gestão e Pesquisa: 50 vagas



Bloco 2

IBGE Tecnologista – Métodos Quantitativos: 10 vagas Tecnologista – Ciência de Dados: 3 vagas

INEP Pesquisador: 20 vagas

MCTI Analista em Ciência e Tecnologia – Ciência de Dados: 8 vagas Analista em Ciência e Tecnologia – TI: 11 vagas

MGI Analista em Tecnologia da Informação – TI: 300 vagas Analista Técnico em Políticas Sociais – TI: 20 vagas Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 15 vagas

PREVIC Analista Administrativo – TI: 6 vagas



Bloco 4 – Concurso Nacional Unificado

MGI Analista Técnico em Políticas Sociais: 20 vagas Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 10 vagas

MTE Auditor-Fiscal do Trabalho: 900 vagas



Bloco 5

INEP Pesquisador: 10 vagas

MGI Analista Técnico em Políticas Sociais: 460 vagas Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 20 vagas

MPI Analista Técnico-Administrativo: 30 vagas



Bloco 6 – Concurso Nacional Unificado

ANEEL Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia: 30 vagas

ANS Especialista em Regulação de Saúde Suplementar: 35 vagas

ANTAQ Especialista em Regulação de Transportes Aquaviários: 30 vagas

MDIC Analista de Comércio Exterior: 50 vagas

PREVIC Especialista em Previdência Complementar: 25 vagas



Bloco 7

AGU Analista Técnico Administrativo: 90 vagas

IBGE Analista – Planejamento, Orçamento e Gestão Administrativa, Auditoria e Corregedoria: 152 vagas Tecnologista – Planejamento e Gestão Técnica, Planejamento e Gestão Administrativa: 41 vagas

INCRA Analista Administrativo: 102 vagas Analista em Reforma Agrária: 238 vagas

INEP Pesquisador: 20 vagas

MCTI Analista em Ciência e Tecnologia: 106 vagas

MAPA Analista em Ciência e Tecnologia: 18 vagas

MinC Analista Técnico-Administrativo: 50 vagas

MGI Analista Técnico-Administrativo: 182 vagas Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 80 vagas

MJSP Analista Técnico-Administrativo: 100 vagas

MDIC Analista Técnico-Administrativo: 50 vagas

MPO Analista Técnico-Administrativo: 45 vagas

PREVIC Analista Administrativo: 9 vagas



Resumo do Concurso Nacional Unificado