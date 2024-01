Concursos Acre 2024 tem salário até R$ 30 mil; Confira as previsões!

Os concursos Acre estão a todo vapor! O governo já se manifestou sobre a possibilidade de lançamento de novos editais. São muitas oportunidades distribuídas entre os municípios do Estado. A remuneração pode chegar até R$ 30 mil.

Concursos Acre: edital publicado

Secretaria de Fazenda do Estado do Acre AC

O concurso público da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre está com edital publicado para 164 vagas. As oportunidades contemplam os cargos estratégicos, com remunerações atrativas. Os salários alcançam até R$ 20 mil para cargos de nível superior e ultrapassam os R$ 3 mil para os cargos de nível médio.

Concurso Sefaz AC Secretaria de Fazenda do Estado do AC Situação atual Edital publicado Banca organizadora Cebraspe Cargos Técnico da Fazenda Estadual, Auditor da Receita Estadual, Contador e Especialista da Fazenda Estadual Escolaridade Nível médio e superior Carreiras Fiscal Lotação Acre AC Número de vagas 164 vagas Remuneração de R$ 3.252,15 a R$ 19.952,09 Inscrições de 22/12/2023 a 10/01/2024 Taxa de inscrição de R$ 90,00 a R$ 153,00 até R$ 247,00 Data da prova objetiva 10/03/2024 Concursos Acre 2024: Clique aqui para ver o edital

Concursos Acre: banca definida

Tribunal Regional Eleitoral do Acre

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre fará parte do concurso unificado TSE/TREs. O Cebraspe é o organizador do certame.

Concurso TRE Acre Tribunal Regional Eleitora do Acre Situação atual Banca definida Banca organizadora Cebraspe Cargos Técnico e analista judiciário Escolaridade Nível superior Carreiras Tribunais/diversas Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração até R$ 19 mil Concursos Acre 2024: Confira o Link do último edital

Defensoria Pública do Estado do Acre – AC

O concurso para a Defensoria Pública do Estado do Acre será organizado pela banca Cebraspe. Segundo o órgão, o edital de abertura sairá nos próximos meses. Inicial é de R$ 21 mil mais benefícios.

Concurso DPE AC Defensor Defensoria Pública do Estado do Acre Situação atual banca definida Banca organizadora Cebraspe Cargos Defensor Público Escolaridade Nível Superior Carreiras Jurídica Lotação Acre AC Número de vagas a definir Remuneração R$ 21 mil + benefícios Concursos Acre 2024: Clique para ver o último edital.

Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre AC

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre pode publicar edital de concurso público em breve. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC foi a banca escolhida.

Concurso SANEACRE Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre – AC Situação atual banca definida Banca organizadora IBFC Cargos a definir Escolaridade a definir Carreiras administrativa Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração a definir Concursos Acre 2024

Concursos Acre: Comissão formada

Tribunal de Justiça do Estado do Acre – AC O Tribunal de Justiça do Acre confirmou que está em fase de definição de banca organizadora. O concurso já possui comissão formada. Serão ofertadas vagas de níveis médio e superior. Clique aqui para ler o conteúdo completo. Concurso TJ Acre Tribunal de Justiça do Acre Situação atual comissão formada/ banca em definição Banca organizadora A definir Cargos Técnico e analista judiciário Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Tribunais Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20 Concursos Acre 2024: Clique aqui para ver o último edital

Controladoria Geral do Estado do Acre AC

Está formada a comissão para o 1º Concurso Público da Controladoria Geral do Estado do Acre. O edital ofertará vagas para carreiras de Auditor e Técnico de Controle Interno.

Concurso CGE AC Controladoria-Geral do Estado do Acre – AC Situação atual comissão formada Banca organizadora a definir Cargos Auditor e Técnico Escolaridade a definir Carreiras controle Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração a definir Concursos Acre 2024

Polícia Civil do Estado do Acre AC

O concurso da Polícia Civil do Acre já possui comissão formada. O edital pode ofertar vagas de nível superior para a carreira policial.

Concurso Polícia Civil AC Polícia Civil do Estado do Acre Situação atual Comissão Formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Nível superior Carreiras Segurança Pública Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração até R$ 15 mil Concursos Acre 2024: Clique aqui para ver o último edital

Concursos Acre: Previstos

Tribunal de Contas do Estado do Acre

Está formada comissão de trabalho para apurar a necessidade de realização de concurso público para o Tribunal de Contas do Estado do Acre.

Concurso TCE AC Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE AC Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras Controle Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração A definir Concursos Controle 2024: Clique aqui para ver último edital

Câmara de Rio Branco AC O edital do Concurso Rio Branco AC pode sair em breve! Foi anunciado que a Prefeitura Municipal irá realizar concurso para mais de mil vagas no ano de 2024. Clique aqui para ler o conteúdo completo. Concurso Rio Branco AC Câmara de Rio Branco AC Situação atual anunciado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Acre – AC Número de vagas 1.000 vagas Remuneração Até R$ 6,5 mil Concursos Acre 2024

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre deve publicar edital em breve. O edital ofertará 3.000 vagas para diversas especialidades.

Concurso SEE AC Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre – AC Situação atual anunciado Banca organizadora a definir Cargos professor e área de apoio administrativo Escolaridade nível superior Carreiras educação Lotação Acre – AC Número de vagas 3.000 vagas Remuneração até R$ 5 mil Concursos Acre 2024: Clique aqui para ver o último edital

Departamento Estadual de Trânsito do Acre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre pode publicar edital de concurso público em breve. A expectativa é que o edital oferte 100 vagas de níveis médio e superior.

Concurso Detran AC Departamento Estadual de Trânsito do Acre Situação atual anunciado Banca organizadora a definir Cargos Diversos Escolaridade Médio e Superior Carreiras Segurança Pública Lotação Acre – AC Número de vagas 100 vagas Remuneração a definir Concursos Acre 2024

Concursos Acre: em andamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre está com edital publicado com a oferta de 96 vagas para Professor e Técnico Administrativo em educação.

