‘Eu não sabia que estava tendo um caso com o marido da minha melhor amiga’, revela modelo

Honey Brooks, que mantém página no OnlyFans, contou que um homem, usando pseudônimo, inscreveu-se no seu canal por assinatura sob um pseudônimo, seis meses atrás, e começou a mandar muitas mensagens obscenas.

No último fim de semana, no entanto, o silêncio foi explicado.

“Ele parou de me enviar mensagens porque a sua esposa descobriu. A esposa dele é uma das minhas melhores amigas!”, declarou a australiana aos seus seguidores no TikTok.

Honey pareceu abalada com a notícia, explicando que conhecia bem o homem e regularmente saía em grupo com ele. Ela insistiu que não tinha ideia de que ele era a pessoa que pagava pela “experiência de namorada”.

“Sem saber, tive um caso com o marido da minha melhor amiga? Eu me sinto arrasada. Eu me sinto arrasada por ele ter feito isso com ela, por ter feito isso comigo”, completou ela.