Exclusivo: Rogeria Rocha participa de evento na Paraíba com Claúdia Leite, Léo Santana e mais famosos

A influenciadora Rogeria Rocha é confirmada na Festa do Gelo em João Pessoa na Paraíba. A informação foi confirmada pela influenciadora acreana em primeira mão para coluna Douglas Richer, do site ContilNet. Rogeria revelou ao ContilNet, que foi convidada pela influenciadora Mirela Janis para o evento. A acreana já está na estrada com destino a Paraíba, onde acontecerá o evento.

Realizada pelos influenciadores digitais Mirela Janis e Yugnir, a Festa do Gelo acontece no dia 10 de janeiro no Lovina Beach, em Cabedelo, Região Metropolitana de João Pessoa, e deve reunir várias celebridades conhecidas na internet Brasil afora. Claudia Leitte, Léo Santana, Márcia Fellipe e Henry Freitas foram confirmados como atrações da Festa do Gelo.

O que é a Festa do Gelo

A Festa do Gelo começou a ser realizada em 2018 como comemoração pelo aniversário de Yugnir, empresário e influenciador digital em João Pessoa. Casado com Mirela Janis, os dois têm juntos mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e reúnem, anualmente, influenciadores e artistas na festa. O casal promete uma “experiência única” para os mais de 600 convidados da festa. O evento tem um perfil de festa de verão, com muita curtição e bebidas à vontade. Na última edição, a comemoração contou com a presença de celebridades de todo o país..

Em 2022, o palco da festa recebeu atrações como Raí Saia Rodada, Parangolé, Vitor Fernandes, Marcynho Sensação e Felipe Amorim. Os organizadores da festa pedem que os convidados levem, cada um, uma cesta básica. Os suprimentos serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais de seis toneladas de alimentos foram arrecadadas pela festa em 2022, segundo a organização. Os donativos foram entregues para a Comunidade Filhos da Misericórdia.