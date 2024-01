Fernanda Hassem recebe Alan Rick e Coronel Ulysses na posse da nova secretária de Saúde de Brasiléia

Nesta terça-feira 16, a prefeita Fernanda Hassem empossou a nova secretária municipal de saúde de Brasiléia, Alissandra de Araújo dos Santos.

A atividade contou com as ilustres presenças do senador da República, Alan Rick, deputado federal Coronel Ulisses e o deputado estadual Tadeu Hassem, secretários municipais, equipes dos parlamentares e a lideranças do estado e do município.

Durante o encontro, o senador Alan Rick realizou uma prestação de contas de seu mandato, compartilhando realizações e projetos em benefício de Brasiléia. “Primeiramente quero agradecer a prefeita Fernanda e nosso vice-prefeito Carlinhos do Pelado, deputado Tadeu Hassem e o Francelio que abre esse espaço na secretaria de saúde para que uma grande profissional possa ajudar Brasiléia. É um momento em que todos nós damos as mãos por um grande pacto por Brasiléia”, disse o senador.

Um destaque especial foi a posse da nova secretária municipal de saúde, Alissandra de Araujo, profissional renomada no estado e que está vindo reforçar o time que já é reconhecido pela excelente gestão do secretário que está deixando a pasta, Francelio Carneiro Barbosa, que passa a responder pela pasta de Planejamento da prefeitura. “É um momento especial de muito desafio e também de muito orgulho por compor uma equipe tão compromissada com a saúde publica. A gente assume esse desafio com muita responsabilidade e compromisso de somar com todos vocês”, destacou a secretária.

O deputado Tadeu enfatizou a visita e atuação desses mandatos em prol de Brasiléia. “Hoje é um dia especial para Brasiléia, recebemos a visita do senador Alan Rick e do deputado federal Coronel Ulisses, eles fazem prestação de contas de seus mandatos, já trouxeram recursos, mas o melhor ainda está por vir, foi anunciado investimentos pelos dois parlamentares para as diversas áreas”, disse Tadeu Hassem, destacando a importância do compromisso com o desenvolvimento local.

O Deputado federal Coronel Ulisses parabenizou a perfeita Fernanda pelo excelente trabalho realizado no município e colocou o seu mandato a disposição. “Gostaria de parabenizar a prefeita Fernanda Hassem pelo excelente trabalho que tem feito aqui no município atendendo diversas áreas. Hoje estamos participando da posse da nova secretária de saúde, desejo que ela faça um excelente trabalho que vá de encontro aos asseios da população de Brasiléia que também pode contar comigo na busca de recursos para Brasiléia”, afirmou.

A prefeita Fernanda Hassem expressou sua gratidão pela visita dos parlamentares federais, mencionou o legado deixado por Francélio Barbosa desde o primeiro mandato da gestora passando pelas secretarias de administração e de saúde, ao tempo em que deu as boas vindas à nova titular da saúde municipal, Alissandra Araújo, e reiterou o compromisso de trabalhar em conjunto para o progresso de Brasiléia.