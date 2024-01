Gladson deixa a China e diz que participação em encontro empresarial foi “pensando no futuro”

O governador Gladson Cameli falou, no final da tarde desta sexta-feira (12), manhã de sábado (13) na China, sobre a participação do Acre no “Brazil China Meeting”, um encontro de lideranças públicas e privadas promovido pelo jornal brasileiro “Valor Econômico” e outras organizações empresariais, na busca pela ampliação das parcerias na área econômica chinesa e brasileira.

“A relevância da nossa região no cenário econômico global é grande e este encontro é uma oportunidade ímpar para ampliar o intercâmbio comercial com a China, nosso segundo maior parceiro”, disse Gladson Cameli.

De acordo com o governador do Acre, o objetivo principal do encontro é discutir e analisar possibilidades para fortalecer a cooperação econômica bilateral. “Visitamos a Tencent, empresa líder em tecnologia, para conhecer seus projetos e fortalecer laços comerciais. Estamos abertos a investimentos e à implementação de novos recursos em nosso estado, com um foco central no desenvolvimento sustentável”, acrescentou.

VEJA MAIS: Ao lado de Doria, Gladson luta por parcerias e relações econômicas na China

Cameli disse ainda que o Acre conta com parcerias duradouras que impulsionam o crescimento da economia estadual. “Temos que trabalhar o agora mas também pensar no futuro”, disse o governador.

O governador anunciou neste sábado (13) que já deve deixar a China e voltar para o Brasil. “Retorno da China cheio de boas expectativas, e sigo em busca de recursos para o nosso estado”, escreveu.

Como foi o evento?

“Estamos estrategicamente dispostos como o último estado brasileiro entre o corredor de produção de grãos e proteínas do país e a estrada do pacífico, capaz de ligar os portos andinos à Ásia de forma mais rápida e lucrativa entre os mercados brasileiro e chinês”, disse o governador em entrevista ao ContilNet.

É justamente o agronegócio do Acre que deverá ser o principal cartão postal do estado no encontro. “Além da questão logística, o próprio Acre vem se consolidando como uma nova fronteira do agronegócio. Estamos ano após ano, colhendo safras recordes de grãos. Já conquistamos o top 10 entre os rebanhos de suínos no Brasil e a nossa proteína bovina é considerada uma das melhores pela sua forma de produção extensiva e natural atendendo também a todos os requisitos sanitários internacionais”, justificou Gladson durante a entrevista.

Gladson aproveitou para informar que hoje, estima-se que existam mais de 4 mil espécies vegetais ainda desconhecidas que podem ser estudadas, desenvolvidas e comercializadas para obtenção de novos princípios ativos atraentes para os setores de alimentação, cosmética, farmacologia, engenharia, entre outros setores. E isso deve ser levado em consideração durante as discussões no evento.

“Minha visita à China estabelece um convite efusivo e pessoal em busca de uma parceria duradoura e harmoniosa em sintonia com o nosso passado, mas, além disso, confiante e lucrativa, alinhada com o nosso futuro”, finalizou o governador.