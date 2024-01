Governo convoca professores aprovados em seletivo para entrega de documentos; confira

O Governo do Acre divulgou nesta sexta-feira (19) a lista de candidatos convocados no processo seletivo simplificado da Secretária de Estado de Educação (SEE) para entrega de documentos e assinatura do contrato.

A convocação faz parte do edital nº 001/2023 SEAD/SEE, de 24 de março de 2023. Os candidatos têm até o dia 29 de janeiro, das 07h30 às 13h30, para comparecer ao Departamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, em Rio Branco, na Rua Rio Grande do Sul, bairro Volta Seca.

No caso dos profissionais convocados para atuar nos demais municípios, devem procurar os Núcleos de Educação presentes nas cidades, com endereços estipulados no documento de convocação. O prazo para entrega dos documentos também é até o dia 29 de janeiro.

Confira o documento completo do Diário Oficial do Estado (DOE):