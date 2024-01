Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta, 19

Este último dia útil da semana pode amanhecer meio preguiçoso. Se isso acontecer com você, é possível colocar a culpa na Lua Crescente que, no signo de Touro, adora conforto e acaba deixando tudo mais arrastado. Mas nem só de preguiça é feita esta sexta-feira, dia 19. Ainda sob esse contexto, o céu abre espaço para novos aprendizados.

Nesse embalo, vem a pergunta: será que é possível aprender alguma coisa sem estar aberto ao novo? Pois é, o céu quer mais informação e menos movimento de manada. A Lua Crescente taurina, apesar de ter apego aos seus pequenos luxos, também tem encontro marcado com o revolucionário planeta Urano. Iluminando o mais insubordinado dos planetas do Sistema Solar, esse encontro abre espaço para novos hábitos, novas regras e até novos conceitos.

E isso tudo embala uma bela harmonia entre o mental planeta Mercúrio e o gigante Júpiter que, entre outros temas que promovem a expansão do ser humano, é o patrono da educação. Então, o astral abre espaço para as pessoas que têm espírito desbravador e estiverem abertos a conhecer novos universos. Já reparou no que o colega ao lado tem para ensinar que você não sabe? Ou naquelas sábias dicas de vida que o trabalhador da esquina tem para oferecer e você nunca deu espaço?

Pois é com esse espírito que vale sair da cama. É para estar aberto ao mundo e, especialmente, às pessoas para ouvir e extrair lições poderosas. Pois, afinal, é por meio das relações que aprendemos, surpreendemos e somos surpreendidos.

No campo relacional, o contexto astrológico tem uma tensão entre Vênus, no signo de Sagitário, e Netuno, no signo de Peixes. Trazendo à tona sonhos inatingíveis, vale usar os pés firmes no chão – típicos do simbolismo taurino – para sonhar em conjunto somente até o ponto certo. E, assim, é possível fazer um belo filtro para evitar gente rasa e mergulhar mais nas relações que ensinam a arte de amar!

Observe: próxima aos 70% de iluminação, a Lua Crescente estará alta e ligeiramente a Oeste, depois do pôr do Sol, podendo ser vista até quase à 1h da manhã do sábado, dia 20. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite estará também alinhada a Rana, a estrela Delta da Constelação de Eridanus.

Áries: concentre-se no que é essencial para poder expandir horizontes, ariano. Seja econômico e prático.

Touro: use a intuição a seu favor, taurino. É fundamental que você encontre a maneira certa de agir com sensibilidade.

Gêmeos: cuide do seu bem-estar de forma ampla, geminiano. É importante não descuidar da saúde, especialmente psíquica.

Câncer: aproveite o astral favorável aos encontros e amizades para interagir com diferentes pessoas, canceriano. Só cuidado para não se expor demais.

Leão: exerça a liderança de forma sensível, leonino. É hora de você mostrar a que veio, mas de maneira gentil.

Virgem: invista nos programas culturais, virginiano. É preciso nutrir a mente e a alma para eleger prioridades.

Libra: percebe nas entrelinhas em quem você pode confiar, libriano. É importante dar espaço para as pessoas certas.

Escorpião: busque boas companhias, escorpiano. É hora de você ter ao lado quem valoriza você.

Sagitário: cuide da sua saúde e bem-estar, sagitariano. É hora de investir em hábitos que possam dar mais energia para você.

Capricórnio: seja criativo e manifeste os seus talentos, capricorniano. Aliás, aproveite o momento para paquerar.

Aquário: cuida da sua casa e da sua intimidade, aquariano. Esteja mais próximo das pessoas mais abertas aos seus temas pessoais.

Peixes: procure nutrir a mente de novos conhecimentos, pisciano. Aliás, o céu favorece as conversas produtivas.