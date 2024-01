Ifac: inscrições para concurso público com mais de 90 vagas encerram neste domingo

O Instituto Federal do Acre (IFAC) retifica dois novos Concursos Públicos destinados à contratação de 96 profissionais de níveis, médio, técnico e superior.

De acordo com o documento (retificação II) referente ao edital nº 01/2023 houve alteração do conteúdo programático.

As outras duas publicações (retificações I) referentes aos dois editais, determinam a prorrogação das inscrições e portanto as candidaturas podem ser realizadas até o dia 7 de janeiro de 2024, de forma online, pelo site da organizadora IDECAN, com taxa de inscrição que varia de R$ 84,00 a R$ 140,00. Também foi modificado a distribuição de vagas.

Estes Concursos Públicos têm validade dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual prazo, a critério do IFAC.

Clique aqui e acesse o edital para docente

Clique aqui e acesse o edital para técnico administrativo

A banca responsável pela realização do concurso público é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan).

De acordo com os editais, a remuneração inicial varia de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, para o cargo de técnico administrativo, e R$ 4.875,18 para docentes. Os aprovados ainda poderão ter acrescidos em seus salários, valores referentes à retribuição por titulação acadêmica.

Além das vagas para ampla concorrência, o concurso público do Ifac conta com vagas destinadas para cotas raciais e ações afirmativas. Para todos os cargos será formado cadastro de reserva.

Confira as vagas para os cargos de técnicos administrativos:

– Nível E: Administrador (4 vagas); Analista de Tecnologia da Informação (2 vagas); Arquiteto e Urbanista (1 vaga); Arquivista (2 vagas); Assistente Social (2 vagas); Auditor (1 vaga); Bibliotecário/Documentalista (1 vaga); Contador (1 vaga); Engenheiro Eletricista (1 vaga); Médico (1 vaga); Tecnólogo em Logística (1 vaga); Tecnólogo em Processos Escolares (1 vaga);

– Nível D: Assistente em Administração (9 vagas); Técnico de Tecnologia da Informação (4 vagas); Técnico em Agropecuária (1 vaga); Técnico em Contabilidade (1 vaga); Técnico de Laboratório em Recursos Naturais (1 vaga);

– Nível C: Assistente de Aluno (6 vagas);

Confira abaixo o quadro de vagas para os cargos de docentes:

– Nível E: Administração (2 vagas); Agronegócio (2 vagas); Agronomia (1 vaga); Alimentos (1 vaga); Arquitetura (1 vaga); Artes/Artes Visuais (1 vaga); Biologia (2 vagas); Contabilidade (1 vaga); Direito (1 vaga); Economia (1 vaga); Educação Física (1 vaga); Engenharia Ambiental (1 vaga); Engenharia de Produção (1 vaga); Engenharia Elétrica/Eletrônica (1 vaga); Engenharia Florestal (1 vaga); Espanhol (2 vagas); Filosofia (1 vaga); Física (2 vagas); Geografia (1 vaga); Gestão Ambiental (1 vaga); História (3 vagas); Informática (4 vagas); Inglês (4 vagas); Língua Portuguesa (3 vagas); Matemática (4 vagas); Pedagogia (2 vagas); Psicologia (1 vaga); Química (2 vagas); Sociologia (2 vagas); Veterinária (1 vaga); Zootecnia (1 vaga);

Para ampliar as possibilidades de participação dos candidatos, o Ifac irá realizar as provas de cada cargo em horários distintos. Dessa forma, aqueles que tiverem interesse em concorrer às vagas para técnico administrativo e também para docente poderão fazer duas inscrições, sem prejuízos no momento de realização do certame.

De acordo com o cronograma, as provas objetivas (múltipla escolha) serão realizadas no dia 18 de fevereiro de 2024. Para os cargos de docentes, a prova acontecerá das 08h às 12h. Já para as vagas de técnicos administrativos, as provas serão aplicadas das 14h às 18h.

Para os cargos de docentes, também serão realizadas provas didática e de título. Para essas fases, serão publicados editais complementares e participarão apenas os candidatos classificados.

Os candidatos devem acompanhar todas as fases do concurso público pelo site do Idecan www.idecan.org.br.

