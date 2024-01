Jéssica Ingrede vence Premiação iBest como Melhor Influenciadora do Acre pelo voto popular

Na noite da última terça-feira (30), a influenciadora digital Jéssica Ingrede venceu como a Melhor Influenciadora do Acre no renomado Prêmio iBest, prestigiada pelo voto popular.

Disputando com concorrentes de peso, como a vencedora do Big Brother Brasil, Gleici Damasceno, e o talentoso goleiro do Palmeiras, Weverton, Jéssica consolidou sua presença no cenário digital ao conquistar o título cobiçado.

O iBest, anteriormente conhecido como Internet World Best, destaca-se como a principal premiação da internet no Brasil, reconhecendo anualmente os melhores influenciadores e profissionais digitais. A vitória de Jéssica ressalta não apenas seu impacto nas redes, mas também sua conexão genuína com o público, evidenciada pelo expressivo número de seguidores, atualmente ultrapassando 339 mil no Instagram.

Em um emocionante agradecimento em seu Instagram, Jéssica compartilhou uma reflexão inspiradora: “Quero agradecer a Jéssica Ingrede de 6 anos atrás, que, apesar de todas as circunstâncias, não desistiu. Não esperou pelo melhor momento, cenário ou celular. Com o que tinha e como estava, deu o primeiro passo”.

A noite de celebração não se limitou à vitória de Jéssica, pois na categoria Júri Academia, a acreana Gleici Damasceno foi campeã.

Veja a publicação de Jéssica Ingrede: