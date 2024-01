Marcus Alexandre deve ter o apoio de Marina e Tebet para a disputa da Prefeitura de Rio Branco

A Rede Sustentabilidade, partido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou que estará na coligação do MDB, encabeçada por Marcus Alexandre. O partido foi criado e idealizado pela acreana. Sem um candidato majoritário da Rede, é quase certo que Marcus receba o apoio de Marina. Além disso, o ex-prefeito também deve ser o candidato do presidente Lula em Rio Branco. Uma fonte ligada ao partido disse que a ministra pode compor a comitiva do governo federal que virá ao Acre oficializar o apoio. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também do MDB, partido de Marcus, também deverá apoiar o ex-petista. É algo natural. As duas ministras são próximas e já posam juntas em vários eventos nacionais e internacionais.

União da esquerda

Marcus ainda segue com a nuvem escura da esquerda sobre a cabeça. Até agora, apenas partidos de esquerda confirmaram apoio a ele e ao MDB. Foram eles: PT, PCdoB, PSOL, PV e Rede. Os cabeças brancas trabalham para encontrar partidos de centro-direita para compor a chapa. Inclusive, deve ser daí que surgirá o nome para vice-prefeito.

Decretado

Marcus e a Rede tiveram uma agenda em conjunto na última semana para reforçar a aliança. “Uma alegria participar desse momento com os amigos, amigas e apoiadores da dona Ju no ato de filiação na Rede Sustentabilidade. Dona Ju é pré-candidata a vereadora este ano, muito querida e qualificada para trabalhar por Rio Branco. Gratidão pelo carinho, parabéns pelo lindo evento”, escreveu Marcus.

Já é antigo

Em 2012, quando Marcus enfrentou o atual prefeito Tião Bocalom, no segundo turno, o PT tentou colocar Marina Silva no palanque do ex-petista. Marcus telefonou para a ministra tentando emplacar o apoio dela, que na época estava sem partido. Marina havia se mantido neutra em todo o primeiro turno.

Comunistas

E é justamente um partido de esquerda, o PCdoB, que pode ser crucial no apoio de Marina a Marcus. O casal Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida tem uma relação bem próxima com a ministra.

Só depois do carnaval

Quem achar que as decisões e alianças visando as eleições deste ano serão tomadas antes do carnaval, está enganado. Os conchavos devem ser fechados em março, mês que abre o período da janela partidária.

Definiu mesmo!

O PSDB entendeu que não tem muito protagonismo em Rio Branco atualmente e oficializou que desistiu de lançar a candidatura de Minoru Kinpara. Fontes dizem que o partido nem irá barganhar a vice-candidatura na chapa de Alysson Bestene. Se contentou em ficar responsável pela elaboração do plano de governo de Alysson.

Bora Rio Branco

Enquanto isso, no lado do MDB, Marcus Alexandre acelerou a pré-campanha e lançou o Programa Bora Rio Branco. O ex-prefeito vai rodar todas as regionais da capital.

“Nos próximos meses vamos andar muito, conversar, buscar ajudar a nossa cidade do nosso jeito, com o pé no chão e humildade. E se tiver um cafezinho por aí me chama que eu vou”, disse.

Deu a ordem!

O prefeito Tião Bocalom vai conseguir resolver um problema que era alvo de críticas da sua gestão. Ele deu a ordem de serviço para construir a primeira creche de Rio Branco construída no mandato dele. A obra será no bairro Vila Acre e vai atender o berçário de 0 a 2 anos, construída 100% com recursos próprios. O que não tinha acontecido anteriormente. As creches construídas na capital há alguns anos tiveram o aporte financeiro do Ministério da Educação. Recurso do governo federal.

Apoio para a reeleição

Para um prefeito que disputa a reeleição, ter o apoio de um deputado estadual é crucial. Já entra no jogo com um passo à frente. Esse é o caso do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, que vai contar com o deputado Fagner Calegário no palanque. Os dois tiveram uma reunião para selar a parceria nesta semana.

Escudeira

A deputada Socorro Neri só confirma a tese que a coluna defende há um tempo por aqui: é um dos nomes em que o governador Gladson Cameli mais confia na política. Para se ter uma ideia, em todas as agendas em que o governador cumpriu nesta semana em Brasília, a deputada estava presente, como a única parlamentar do Acre nas reuniões.

Pedra no sapato

A vereadora Elzinha Mendonça é definitivamente a pedra no sapato do prefeito Tião Bocalom. O perfil da parlamentar, líder da oposição na Câmara Municipal, é lotado de vídeos, fotos e críticas à gestão do prefeito. Querendo ou não, gostando ou não, isso a credencia a pedir votos para a sua reeleição. A democracia é assim!

No nordeste

Ainda de férias, o senador Sérgio Petecão não anda tão preocupado com as eleições deste ano. Ele preferiu dar um pulinho em Santa Cruz do Capibaribe, município de Pernambuco, visitar a Prefeitura e declarar apoio ao atual prefeito, Fábio Aragão.

Começou a andar

O candidato do Progressistas, Alysson Bestene, também começou a andar pelos bairros de Rio Branco. Ele representou o governo e foi até o bairro do Amapá, verificar o problema de uma drenagem urbana no local, que faz com que as ruas inundem as casas do bairro. É uma reclamação dos moradores. Desse jeito, Alysson caminha para ser um rosto mais conhecido na capital. Preparem-se para as próximas pesquisas eleitorais.