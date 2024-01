Mazinho confirma Carnaval de Sena com 5 noites de folia e escolha de realezas; veja detalhes

O tradicional Carnaval está confirmado no município de Sena Madureira. A notícia foi confirmada pelo secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, Getúlio Saraiva, em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, na tarde desta terça-feira (23), que já antecipou que a Prefeitura irá realizar cinco noites de folia no Vale do Iaco.

De acordo com o secretário, o prefeito Mazinho Serafim deve anunciar toda a programação que já está fechada. E também toda a identidade visual do evento.“É importante que a população tome conhecimento de que a festa será realizada. Em breve, vamos divulgar a programação que já está nos preparativos finais, sendo alinhado os horários com as polícias e Corpo de Bombeiros”, contou ao ContilNet.

Getúlio ainda contou que o local definido foi o palco tradicional da Praça 25 de Setembro, ao lado da Prefeitura. “Vamos fechar a Praça, com apoio de segurança privada, para dar bastante comodidade para quem for brincar o Carnaval”, disse o secretário.

Responsável pela organização do evento, Getúlio comentou que a festa será comandada por artistas locais e também será realizado o concurso da escolha de realezas do Carnaval com premiações que ainda serão divulgadas.