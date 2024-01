Mel Maia deseja feliz aniversário ao namorado: ‘Me mostrou como o amor pode salvar alguém’

“Você me salvou de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. Você foi a minha cura e segurou meu coração quando não consegui suportá-lo. Você acalmou o oceano dentro e mim, me salvou de coisas que nem foi você que causou, me ensinou a amar e a te amar e me mostrou como o amor pode salvar alguém. Você iluminou o céu noturno pra mim e me mostrou as estrelas que eu não via. Você aqueceu o inverno no meu coração e me fez sentir o calor do seu amor. Você é a razão da minha felicidade, eu só quero agradecer por você existir na minha vida”.