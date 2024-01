Militares dos EUA são mortos após ataque aéreo na fronteira da Síria

Três militares dos Estados Unidos (EUA) foram mortos e dezenas ficaram feridos durante ataque aéreo com drones às forças norte-americanas estacionadas na região nordeste da Jordânia, próxima à fronteira com a Síria. A informação foi divulgada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, neste domingo (28/1).

De acordo com o chefe da Casa Branca, o ataque ocorreu na noite desse sábado (27/1), em uma região próxima aos alojamentos dos oficiais norte-americanos. O grupo Resistência Islâmica no Iraque, ligado a grupos iranianos, teria assumido o ataque.

“Jill [Biden, primeira-dama dos EUA] e eu nos juntamos às famílias e amigos das nossas vítimas no luto pela perda desses guerreiros neste ataque desprezível e totalmente injusto”, escreveu Biden em comunicado, enviado pela Casa Branca.

Ele seguiu: “Continuaremos o compromisso de combater o terrorismo. E não tenham dúvidas: responsabilizaremos todos os autores do ataque no momento e da forma que escolhermos”.

De acordo com informações preliminares, pelo menos 34 oficiais dos EUA ficaram feridos e foram retirados da base para atendimento médico, mas não tiveram o estado de saúde divulgado.

Essas foram as primeiras mortes de tropas americanas na região desde o início da guerra entre Israel e o grupo Hamas na Faixa Gaza, em 7 de outubro. O conflito é uma resposta ao ataque do grupo fundamentalista palestino, no sul do território israelense, que matou pelo menos 1.140 pessoas, segundo o governo Benjamin Netanyahu.

O ataque de Israel em Gaza, em reação ao ato terrorista, vitimou mais de 26,4 mil pessoas, de acordo com autoridades palestinas no território sitiado.