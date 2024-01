Mulher exige exumação do corpo de Pelé após teste negativo de DNA

Cerca de um mês após o exame de DNA apontar resultado negativo, Maria do Socorro Azevedo, que diz ser filha de Pelé, pediu a exumação do corpo do Rei do Futebol. O requerimento foi feito à Justiça de São Paulo. A informação foi compartilhada durante uma entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da Record, nesse domingo (21/1). O pedido foi feito na 2ª Vara de Família e Sucessões.

O advogado de Márcia Aoki, viúva de Pelé, avaliou a medida como descabida. Ele também considera improvável a possibilidade do pedido ser acatado.

Maria do Socorro, de 60 anos, moveu uma ação de paternidade contra Pelé na Justiça. Ela foi representada pela Defensoria Pública de São Paulo. Aos 60 anos, a mulher alega ser filha do Rei do Futebol e, desta forma, teria direito a parte da herança deixada por ele. Pelé topou fazer o exame de DNA, mas morreu antes da realização.

Antes de morrer, o Rei do Futebol admitiu que poderia ter uma outra filha em seu testamento. Até o momento, a viúva e os seis filhos de Pelé estão na partilha de bens, e todos concordaram com os termos deixados por ele para que a divisão ocorresse.

Segundo Maria do Socorro, Pelé e sua mãe teriam se conhecido no Maranhão e tiveram um caso. Apesar da gravidez, a mãe de Maria jamais teria contado ao ex-jogador sobre a gravidez.

Edson Arantes do Nascimento morreu no dia 29 de dezembro de 2022, em decorrência de um tumor de cólon aos 82 anos.