Mulher reclama de cirurgia plástica na vagina: “Não consigo transar”

Após ouvir comentários pouco agradáveis de um namorado, a australiana Vanesa Vaughn, de 47 anos, decidiu buscar uma cirurgia plástica para diminuir o tamanho dos lábios de sua vagina.

O procedimento deu errado, e agora a tiktoker sente dores sempre que vai transar. “Desde os 20 anos, eu achava que havia algo anormal com minha vagina quando me comparava com as atrizes de filmes adultos. A minha impressão piorou quando um ex-namorado meu disse que ela era a mais feia que ele já tinha visto”, destacou Vanesa, em entrevista ao The Sun.

Após ser traída por um outro ex-namorado, Vanesa se convenceu de que havia algo de errado com seu órgão sexual. Em junho de 2020, ela procurou um cirurgião plástico para realizar um labioplastia, cirurgia que retira parte dos pequenos lábios e os reconstrói.

“A operação me custou US$ 3.500 (cerca de 11 mil reais). Muitas celebridades estavam fazendo labioplastia, mas comigo deu errado. O médico tirou mais pele do que o necessário e me deixou em total agonia”, contou a tiktoker.

Segunda ela, o médico retirou uma pele que ficava sob o clitóris e, desde então, ela sente imenso desconforto ao andar e ter relações sexuais. Além disso, a influenciadora passou a ter infecções urinárias recorrentes.

Cirurgia não compra o amor

Meses após a cirurgia, Vanesa iniciou uma ação judicial contra o médico, e também começou uma campanha contra a labioplastia. A influenciadora agora tem um novo namorado e está segura do amor dele por ela. “As consequências da cirurgia me deixaram com medo de um dia ter filhos. Lamento muito esta operação. Não havia nada de errado comigo, mas sim com eles”, aponta.