Pimenta: candidatura de Alysson já conta com 6 partidos aliados; chapa terá Petecão, Minoru e Ney

O secretário de Governo, Alysson Bestene deu o ponta pé e iniciou a pré-campanha de 2024 pela disputa a Prefeitura de Rio Branco. Em um evento realizado na sede do Progressistas, ele sacramentou o apoio de pelo menos 6 partidos que deverão compor a coligação. São eles: PSD, do senador Sérgio Petecão, PDT, do deputado estadual e atual secretário de Agricultura, Luis Tchê, PSDB, de Minoru Kinpara e do presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, Podemos, do ex-deputado Ney Amorim e atual secretário de Esportes, Solidariedade e Agir, antigo PTC.

Começou as reuniões com os aliados

Alysson começou a se reunir com aliados e definir prioridades da campanha. Em um discurso em uma das reuniões, ele disse que a eleição não deverá ser fácil.

“Cada eleição é uma eleição. Cada jogo é um jogo. E na eleição não é diferente. Eu sei do tamanho do desafio. Estou preparado. Por que nós temos o melhor time. Cada um de vocês eu tenho plena confiança que são os melhores gestores e tenho certeza que nós vamos construir as melhores propostas para Rio Branco”.

Chamou a atenção!

A reunião que definiu o apoio dos partidos em prol de Alysson teve duas presenças que chamou a atenção: os vereadores Samir Bestene e Rutênio Sá, ambos do Progressistas. Os dois compõem a base de Bocalom na Câmara e parece que ainda não se decidiram sobre quem apoiar para a Prefeitura de Rio Branco.

PSD sacramentado

Para quem duvidou que Alysson e PSD estarão no mesmo palanque, o vice-presidente do partido, professor Coelho deixou claro que a sigla de Petecão estará na chapa do Progressistas.

“O Alysson é um homem do bem, bastante preparado e de eficiência já reconhecida pela sociedade. Eu digo a ele para não se intimidar, pois quem está em cima, começou a cair. O outro estagnou e Alysson só tende a crescer”.

Alysson vai ser recebido com festa

Coelho anunciou ainda que o PSD já planeja uma festa na Tenda Amarela para receber Alysson e oficializar a união com o Progressistas. O evento deve acontecer logo após o carnaval, com a volta do senador Sérgio Petecão ao Acre, que está de férias em outro estado.

Tem razão!

O secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, tem razão ao dizer que “a partir de fevereiro deveremos estar com o nome de Alysson intensificado nas ruas de Rio Branco”.

Sonho de Bittar

O senador Marcio Bittar tem um sonho impossível: quer que Progressistas, União Brasil, PL e Republicanos estejam juntos em uma aliança na disputa da Prefeitura de Rio Branco. Pouco provável de acontecer, essa união pode até ocorrer em um possível segundo turno, onde serão ‘todos contra Marcus Alexandre’.

Ainda sobre Fernanda Hassem

Enganou-se quem achou que Alan Rick iria romper relações com a prefeita Fernanda Hassem. Após a filiação dela ao Progressistas, o governador Gladson Cameli já articula a aliança com outros 4 partidos no município, incluindo o União Brasil de Alan Rick.

São eles: Republicanos, União Brasil, PSD e Solidariedade.

Sem disputa

Sendo assim, Fernanda que era disputada por Gladson, Alan Rick e Petecão, terá o partido dos três lhe apoiando e em uma possível aliança em prol da sua sucessora, Suly Guimarães. É uma articuladora política nata!

Sob o fogo cruzado

Em um café da manhã organizado pelas igrejas evangélicas, coube a vice-governadora ficar entre Tião Bocalom e Alysson Bestene, ambos candidatos a prefeito de Rio Branco pelo Progressistas. Imagina a torta de climão que foi servida!