Polícia de SC relata que adolescente acreana estava ‘trancada’ com ‘namorado’; assista

A adolescente Gabriele de Almeida Rodrigues foi localizada neste sábado (13), em Itapema, no Litoral Norte catarinense, em Santa Catarina (SC). A adolescente estava desaparecida desde o dia 18 de dezembro, quando foi vista pela última vez em Balneário Camboriú. Ela foi encontrada, após o pai da menina receber uma mensagem informação.

Depois de uma denúncia para os contatos disponíveis para a localização da jovem, o pai entrou em contato com a Polícia Militar do município de Itapema, (SC), onde a adolescente foi localizada na companhia de um possível adulto, cujos informações não foram divulgadas.

Em vídeo cedido exclusivamente à coluna Douglas Richer do site ContilNet, o tenente Leonardo do 31º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina conta detalhes do momento em que a polícia localizou a adolescente acreana.

De acordo com o tenente da Polícia Militar, a adolescente estava em um ambiente fechado acompanhada de um suposto namorado ou alguém que ela conheceu recentemente. Além disso, ele relata que a adolescente estava sob supostamente sob efeitos de entorpecentes ou estava abalada emocionalmente.

Veja o vídeo cedido exclusivamente à coluna Douglas Richer:

O desaparecimento

Gabriele morava há dez meses na cidade com o pai, com a madrasta e com o irmão. A família se mudou para Rio Branco, capital do Acre. Gabriele de Almeida Rodrigues teria saído de casa no dia 18 de dezembro e ido até uma conveniência, onde pediu para que a atendente pedisse um carro de aplicativo, conforme informações do pai da jovem.

O pai diz que, segundo as informações do trajeto do carro, a jovem desembarcou na tarde daquele dia, por volta das 16h50, em Praia Brava, em Itajaí. Na entrevista, o pai afirmou que imagens da câmera de monitoramento da avenida beira-mar mostram quando a filha desceu do carro. A adolescente teria então caminhado pela calçada e não foi mais vista nas imagens.

A mãe da adolescente, Kely Almeida, de 35 anos, mora em Manaus, no Amazonas, e viajou até Santa Catarina para acompanhar as buscas pela filha. A jornalista contou em primeira mão ao ContilNet que recebeu uma ligação do pai da jovem avisando sobre o desaparecimento, no dia 28 de dezembro, 10 dias após a filha ser vista pela última vez.

Conforme a mãe, inicialmente o ex-companheiro teria informado que ela saiu de casa após brigar com o irmão, mas depois, mudou a versão, dizendo que ela havia brigado com uma tia.