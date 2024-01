Policial Federal realiza novo flagrante de tráfico de drogas no aeroporto de Porto Velho

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na madrugada desta sexta-feira, 19/1, no aeroporto de Porto Velho/RO, três pessoas transportando mais de 8 kg de cocaína.

Durante fiscalização aeroportuária, os policiais localizaram a droga na bagagem do passageiro, que tentava despachar com destino à cidade de Juazeiro do Norte/CE.

Dada continuidade nas fiscalizações, no voo subsequente, a equipe policial identificou uma segunda pessoa com comportamento suspeito na sala de embarque. Após entrevista, a pessoa confessou estar transportando certa quantidade de cocaína acoplada ao corpo. O destino final seria a cidade de Belo Horizonte/MG.

Por fim, uma terceira pessoa com comportamento suspeito foi localizada na sala de embarque. Após entrevista com a equipe policial, também confessou estar transportando cocaína acoplada ao corpo. O destino final também seria a cidade de Belo Horizonte/MG.

Os passageiros foram presos em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas e encaminhados à cadeia pública de Porto Velho/RO.

A Polícia Federal destaca que qualquer pessoa pode colaborar, prestando informações que ajudem no combate aos crimes, sendo sempre mantido o sigilo da fonte.