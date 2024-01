Renascer: saiba quem é quem em nova novela das 21h da Globo

Sucesso em 1993, Renascer ganhou uma nova versão na telinha da Globo nesta segunda-feira (22/1). Com um elenco que mistura estrelas da Globo e rostos novos, a nova novela das nove estreia com a expectativa de fazer o mesmo sucesso que Pantanal (2022).

Para isso, o autor Bruno Luperi e o diretor artístico Gustavo Fernandez se preocuparam em fazer adaptações nas tramas para deixá-las ainda mais atual e interessante para o público. A história é encabeçada por Humberto Carrão e Marcos Palmeira, que dividem o papel do protagonista José Inocêncio nas duas fases da trama. Em 1993, Leonardo Vieira e Antônio Fagundes dividiram o papel.

O Portal LeoDias separou aqui os personagens mais importantes do remake da novela de Benedito Ruy Barbosa para o leitor nã ficar perdido.

José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira): De origem desconhecida, sem posses e sozinho no mundo, chega ao sul da Bahia aos 25 anos, munido somente de coragem, um facão e um diabinho dentro de uma garrafa, que o fecha o corpo e protege das tocaias. Depois de ficar entre a vida e a morte, acaba assumindo as terras de uma viúva do cacau e ali, começa uma revolução na maneira de se plantar aquele fruto precioso.

Algum tempo depois, conhece seu grande amor, Maria Santa (Duda Santos), com quem tem quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva), o único que não teve a oportunidade de conviver com a mãe, que morre ao lhe dar à luz. A morte da esposa, arranca a alegria do peito de José Inocêncio, que encrua para a vida, guardando especial rancor de seu filho caçula.

Na segunda fase, com 60 anos, torna-se a figura mais respeitada da região por seus êxitos como produtor de cacau. O que nem ele esperava, era ver seu coração voltar a bater depois de todos esses anos, com a chegada da misteriosa Mariana (Theresa Fonseca) em sua vida.

Maria Santa (Duda Santos): Patricia França ficou conhecida nacionalmente com esta personagem. Filha de Venâncio (Fabio Lago) e Quitéria (Belize Pombal) e irmã mais nova de Marianinha, Santinha, como também é conhecida, vive sob as rédeas do pai e da moral conservadora do seu entorno. Quase sem sair de casa, ajuda a mãe nos trabalhos domésticos. No dia que tem autorização para acompanhar o Bumba meu boi, se apaixona perdidamente por José Inocêncio, que se torna seu primeiro e único amor.

Amor este, completamente desaprovado pelo pai. Acreditando estar grávida e vivendo em pecado, acaba sendo largada pelos pais na casa de Jacutinga (Juliana Paes), a cafetina da cidade. Lá é acolhida pela dona do bordel, que se torna sua segunda mãe e, mais tarde, parteira de seus quatro filhos: José Augusto, José Bento, José Venâncio e de João Pedro. Maria Santa morre logo após dar à luz o filho caçula.

Cândida (Maria Fernanda Cândido): Viúva de um fazendeiro da região que morre enforcado num pé de cacau. Mulher honesta e gentil, se vê às voltas com os negócios do falecido e com a ganância de Coronéis como Belarmino (Antonio Calloni) e Firmino (Enrique Diaz), que insistem em tomar posse das terras afirmando que o marido lhe devia dinheiro. É Cândida quem acolhe o jovem José Inocêncio entre a vida e a morte em sua fazenda com a ajuda de Inácia (Edvana Carvalho). Depois de entregar suas terras ao forasteiro misterioso, ela decide recomeçar a vida longe dali.

Jacutinga (Juliana Paes nas duas fases): Dona da “casa das damas”, é uma mulher de grande força e sabedoria. Acolhedora, torna-se uma segunda mãe para Maria Santa quando a jovem é abandona à sua porta pelos pais. É ela quem promove o casamento de Maria Santa e José Inocêncio e realiza o parto dos quatro filhos do casal. Jacutinga tem um carinho especial por Norberto (Matheus Nachtergaele) até o dia que vai embora para nunca mais voltar. Fernanda Montenegro fez o papel na versão de 1993.

João Pedro (Juan Paiva): Filho caçula de José Inocêncio e Maria Santa é um jovem honesto, simples e trabalhador, que sofre com a indiferença do pai e a sina de ter tirado a vida da mãe, que morreu no parto. Ao contrário dos irmãos, nunca saiu da fazenda, onde aprendeu todos segredos do pai na lida com o cacau. É um apaixonado por aquela vida e pelo universo do cacau. Afilhado de Morena (Uiliana Lina/Ana Cecilia Costa) e Deocleciano (Adanilo/Jackson Antunes) é também o grande amigo de Zinha (Samantha Jones). Além de carregar a culpa pela morte da mãe, João terá de lutar contra o amor que sente por Mariana, quando a jovem escolher ficar com seu pai, José Inocêncio. Também se envolverá com Sandra (atriz ainda não escalada), filha do maior desafeto de seu pai. Foi Marcos Palmeira quem viveu João Pedro na primeira versão da novela.

Mariana (Theresa Fonseca): Com um ar inocente e jeito faceiro, a jovem que levou Adriana Esteves a entrar em depressão em 1993 arrebata o coração de João Pedro, mas seduz José Inocêncio, que também acaba se encantando por ela, depois de sofrer muitos anos em luto pela morte de Maria Santa. Perdida e confusa entre os sentimentos que lhe despertam João e o coronel, ela acaba escolhendo o patriarca. Se por amor ou por vingança, só o tempo irá dizer. Neta de Belarmino e Dona Nena, Mariana chega ao sul da Bahia, com o ímpeto de querer vingar a morte do avô e recuperar as terras que ela acha que tem direito. Astuta e um tanto dissimulada, está disposta a tudo para conseguir seus objetivos.

Damião (Xamã): Valente e destemido, é um sujeito misterioso que carrega um rastro de mortes em suas costas. Contratado para dar fim em José Inocêncio, o matador desiste da ideia e acaba virando um de seus funcionários. Apaixona-se por Ritinha (Mell Muzzillo), mas perderá o rumo quando Eliana (Sophie Charlotte) chegar à fazenda.

Jackson Antunes fez bastante sucesso com esse personagem na novela original.

José Venâncio (Rodrigo Simas): Terceiro na linha de sucessão dos Inocêncio, é o único dos filhos que conquistou a independência financeira. Ainda assim, viveu na esperança de receber um afeto que o coronel nunca teve para lhe dar. Publicitário, ele é casado com Eliana, com quem tenta ter filhos há algum tempo, apesar do relacionamento conturbado. Se apaixona perdidamente por Buba (Gabriela Medeiros).

Egídio (Vladimir Brichta): Filho único e herdeiro do pai, Coronel Firmino (Enrique Diaz), Egídio se fez um Coronel temido e influente na região. Casado com Dona Patroa (Camila Morgado) e pai de Sandra, herdou também do pai a rivalidade com José Inocêncio. Inimigo declarado do homem que o pai no passado mandou depelar vivo, o fazendeiro é uma espécie de atravessador que vive da compra e venda do cacau de produtores da região.

Iolanda, a Dona Patroa (Camila Morgado): Mulher de Egídio e mãe de Sandra, Iolanda é conhecida por todos como Dona Patroa. Conservadora e submissa é também uma mulher, que teme pelas atitudes e grosserias do marido. E busca nas orações e na fé converter Egídio e endireitar seus tortuosos caminhos.

Tião Galinha (Irandhir Santos): O catador de caranguejo é um homem humilde, mas acima de tudo, sonhador; Osmar Prado viveu cenas antológicas na pele do personagem. Almeja sair da miséria e oferecer uma vida de rainha para Joana (Alice Carvalho), sua esposa e o grande amor de sua vida. Com a ajuda de Padre Santo (Chico Diaz) e Pastor Lívio (Breno da Matta) é acolhido na fazenda do Coronel Egídio, de quem vira empregado e por quem é sumariamente explorado. Ali na fazenda ganha o apelido de Tião Galinha, por andar com uma galinha embaixo dos braços pra cima e pra baixo na intenção de proteger aquela que irá chocar o ovo que lhe dará um diabinho igual ao de José Inocêncio.

Eliana (Sophie Charlotte): Mulher de José Venâncio é sofisticada e sedutora. Modelo de sucesso e um tanto paranóica, abriu mão da carreira para viver ao lado do marido no Rio de Janeiro. Nunca teve vocação nem vontade para a maternidade, enquanto o sonho de Venâncio era dar um neto ao seu pai. Eliana não vai aceitar a separação amigavelmente nem perder o marido para Buba.

Buba (Gabriela Medeiros): Obstinada e competente, formou-se em Psicologia e está cotada para assumir um cargo de liderança numa multinacional. Se apaixona por José Venâncio e sonha em formar uma família com ele e ser mãe. Mas o preconceito por ser uma mulher trans acaba sendo um grande obstáculo para o casal. Em 1993, a personagem alçou Maria Luísa Mendonça ao estrelato. Na época, Buba era hermafrodita e Bruno Luperi resolveu modificar a trama.