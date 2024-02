Acre tem mais de 200 casos confirmados de mayaro e febre oropouche, diz Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou o Boletim Epidemiológico Semanal das Arboviroses no Acre, referente aos casos prováveis de mayaro e oropouche, referentes a 2023 e 2024. Os dados, que são do Sinan NET, apontam para 6 casos confirmados de mayaro e 217 casos confirmados de oropouche.

Além disso, foram coletadas, ao todo, 616 amostras das doenças, sendo 111 para testagem de mayaro e 505 para oropouche. O boletim aponta também que apenas 4 municípios registraram casos de mayaro e 16 municípios registraram casos de oropouche em 2023 e 2024, até 12 de fevereiro deste ano.

O boletim também traz dados de dengue, zika vírus e chikungunya, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Os dados são do Sinan Online.

Febre oropouche

Diante do grande número de testes para dengue realizados nas últimas semanas, a Sesacre reportou que 60% dos que deram negativo apontam para outra doença, a febre oropouche. Os dados foram revelados em uma coletiva de imprensa em janeiro de 2024.

Mesmo com um aumento considerável de 106% de quadros de dengue em relação a 2023, o secretário Pedro Pascoal garante que mais da metade dos casos analisados são, na verdade, de febre oropouche, uma doença infecciosa bem presente nas américas e com casos já registrados no Acre.

A avaliação minuciosa dos casos foi realizada a partir de uma parceira entre a Sesacre e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que enviou um técnico para o Acre no intuito de coletar as amostras.