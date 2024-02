Após Carnaval do Tucumã, equipe de limpeza da prefeitura inicia retirada de lixo das ruas

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) iniciou logo cedo nesta segunda-feira (12) a limpeza da Rua Noroeste, local em que aconteceu a festa do Bloco Vai Quem Quer, Carnaval do Tucumã, no último domingo (11).

SAIBA MAIS: Com 32 anos de tradição, Carnaval do Tucumã leva centenas de foliões às ruas neste domingo

Uma equipe com cerca de 60 trabalhadores iniciou os trabalhos por volta das 6h30 da manhã e atuou na limpeza dos resíduos deixados pelos foliões durante a festa.

Segundo o chefe de coleta da SMCC, Mesquita, a limpeza é feita por meio de um trabalho em conjunto, entre a equipe e limpeza e a equipe de coleta.

“A equipe de limpeza chega cedo em campo, e vem na frente com a varrição, e nós da coleta levamos esse lixo doméstico para o aterro na BR-364”, explicou Mesquita ao ContilNet.

As equipes da SMCC também estão realizando a limpeza no Calçadão da Gameleira e na Praça da Revolução, locais em que acontecem as festas do Governo e da prefeitura de Rio Branco.

“Durante o feriado não paramos, pois se pararmos a cidade não aguenta com tanto lixo. Onde está tendo carnaval estamos ativado durante todo o feriado”, ressaltou.

Veja vídeo do ContilNet: