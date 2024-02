BBB24: paredão entre Deniziane, Fernanda e Matteus tem empate técnico

Nessa segunda-feira (19/2), as enquetes relacionadas ao próximo paredão do BBB24 revelam uma disputa acirrada entre Fernanda e Deniziane, quase um empate técnico. De acordo com o Votalhada, que reúne grande parte das pesquisas, a confeiteira será a próxima eliminada do reality show da TV Globo, com 50%.

O nono paredão do programa começou a ser formado a partir da liderança de Raquele, que colocou Alane, Deniziane e Matteus na mira. Nesse domingo (18/2), a líder indicou Deniziane ao paredão. O Anjo da semana Michel, estava autoimune, ganhou um carro e ainda o poder de indicar mais um participante para a berlinda. O brother escolheu Lucas Henrique.

Por último, os outros participantes votaram no confessionário e os dois mais citados disputaram a permanência na casa: Fernanda e Matteus. Por ter arrematado o Poder Coringa, o MC Bin Laden ganhou imunidade e não pode ser indicado ou votado nesta semana.

Quatro deles, com exceção do indicado do líder realizaram a prova Bate-Volta, que deixou Lucas Henrique de fora deste paredão.