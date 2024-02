Bocalom abre o jogo sobre Socorro Neri e diz que precisa manter boa relação com Gladson

O prefeito Tião Bocalom concedeu entrevista no studio do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco no Carnaval da Praça da Revolução, neste domingo (11) e voltou a comentar sobre os caminhos políticos que deverá seguir neste ano de eleições.

Na entrevista, o gestor comentou sobre a decisão de deixar o Progressistas e aceitar o convite do senador Marcio Bittar e do ex-presidente Bolsonaro a se filiar ao PL.

“O progressistas mandou uma carta pedindo para eu sair. A deputada Socorro Neri, que é a presidente municipal, já esteve no meu gabinete e disse – Bocalom, saia. Não fique não, porque o candidato não será você. E quem está dizendo isso é o governador. Ela me disse isso. Não sou eu, é o Gladson”, disse.

Bocalom também aproveitou para falar sobre a relação com o governador. O prefeito disse que precisa manter uma relação institucional e boa com Gladson.

“Eu não quero brigar com o governador. Ele é meu amigo. Eu gosto dele. Mesmo eu saindo do partido, não podemos nos afastar. Nós somos a direita e precisamos combater a esquerda. Se a gente não tiver juntos no 1º turno, vamos estar no 2º”, comentou o prefeito.

Bocalom foi liberado para deixar o Progressistas no ano passado, após a aclamação de Alysson Bestene como candidato oficial do partido na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.