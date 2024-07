Geraldo, irmão de Tetê Espíndola, vem ao Acre e se apresenta em projeto nacional do Sesc; veja data

O projeto nacional Sonora Brasil, do Sesc, traz um dos grandes nomes da música brasileira, o compositor Geraldo Epíndola, irmão da cantora Tetê Epíndola, dona do sucesso “Escrito nas estrelas”, que viralizou novamente em 2023 após anos do lançamento da canção.

O evento acontece entre os dias 22 e 24 de julho no Teatro de Arena do Sesc, no Centro de Rio Branco e celebra a música brasileira com apresentação de cinco grupos de Santa Catarina, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Mato Grosso do Sul.

Na segunda-feira (22), se apresentam Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino, às 19h, e Felipe e Manoel Cordeiro, do Pará, às 20h.

Já na terça-feira (23), se apresenta Ana Paula da Silva e Seu Risca, de Santa Catarina, às 19h e Mestre Negoativo e Douglas Din, de Minas Gerais, às 20h.

Já no último dia, na quarta-feira (24), se apresenta Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro, do Mato Grosso do Sul, às 19h. A entrada é gratuita para todos os dias de evento.

O Sonora Brasil chega em um novo formato, incluindo estrutura de som, que até a última edição era feito apenas com a voz e os instrumentos.

“Em 2024, o Sonora Brasil chega para celebrar e resgatar a rica memória da música brasileira! Este projeto temático é um convite para explorar novas práticas de apreciação musical, unindo concertos e tradições orais em apresentações acústicas que destacam a autenticidade sonora de cada obra e intérprete. Realizado em espaços do Sesc e em diversas cidades do País, o Sonora Brasil oferece um circuito especial em formato de mostra em Rio Branco. É uma oportunidade única para vivenciar a diversidade e a beleza da nossa música em cenários que celebram a cultura brasileira”, diz a divulgação do Sesc Acre.

Veja a divulgação do Sonora Brasil: