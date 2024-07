Projeto musical trará Geraldo Espíndola e outros artistas para o Acre; veja

O projeto Sonora Brasil 2024 chega em Rio Branco nos dias 22 e 23 de julho no Teatro de Arena do Sesc. Os organizadores afirmam que têm a missão de celebrar e resgatar a memória da música brasileira. Entre as atrações confirmadas estão Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro, Ana Paula da Silva e Seu Risca e Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino.

Este ano, o evento vai além das tradicionais apresentações, combinando concertos e tradições orais em apresentações acústicas.

“A proposta do Sonora Brasil é oferecer uma experiência autêntica, conectando o público com a história e a evolução da nossa música”, explicam os organizadores.

O Sonora Brasil é realizado em espaços do Sesc e em várias cidades do país. Em Rio Branco, haverá um circuito especial em formato de mostra:

“Não perca essa experiência única de encontro com a arte e a história da nossa música!”, garantem os organizadores.

Confira as atrações e as datas: