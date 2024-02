Prefeitura de Rio Branco oferta água de graça para refrescar foliões no Carnaval da Praça

Após a morte de uma jovem no show da cantora americana Taylor Swift, no Rio de Janeiro, em 2023, a distribuição de água em grandes eventos virou obrigatória. No carnaval de Rio Branco de 2024, sete caixas d’água de 500 litros cheias com água mineral potável estão disponíveis, logo na entrada no evento, na Av. Getúlio Vargas.

A foliã Fernanda Coelho chegou às 18h da tarde deste domingo (11), com sua filha e sobrinha. Com a expectativa de permancer por, pelo menos, quatro horas, ela aproveita os bebedouros. “Fica muito prático para as pessoas que estão aqui. A gente já vem com a nossa garrafinha, enche, toma água e fica hidratado pra aguentar a festa. Além de economizar”, comenta.

Em volta de cada caixa d’água foram instaladas quatro torneiras que permitem a população encher copos e garrafas. O Carnaval da prefeitura de Rio Branco tem programação até terça-feira (13), das 16h às 3h da madrugada. Segundo a assessoria da Prefeitura, estão sendo disponibilizados, em média, 3 mil litros de água por dia. O atendimento é feito com o caminhão-pipa. “Também disponibilizamos água mineral para o Palco das Crianças e dos Idosos, 04 galões diários”, disse.

No dia 22 de novembro de 2023, uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) tornou obrigatório o acesso gratuito à água em “shows, festivais e quaisquer eventos especialmente expostos ao calor, em períodos de alta temperatura”. Tal medida foi tomada após morte da jovem Ana Benevides, de 23 anos, no show da cantora Taylor Swift, em novembro do ano passado, no Rio de Janeiro.

