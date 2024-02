Com quase 90 anos, fã de Neguinho da Beija-Flor prestigia show no Carnaval da Gameleira

Aos 89 anos de idade, o senhor José Amorim, conhecido como dr. Amorim veio à última noite de Carnaval na Gameleira, nesta terça-feira (13) para prestigiar o show do clássico sambista Neguinho da Beija-Flor.

O idoso afirma que foi ao Rio de Janeiro ainda jovem, onde fez a vida e se formou no curso de medicina, lá, afirma que conheceu Neguinho e prestigiava o talento do cantor, ao lado de sua esposa, que hoje, por conta do Alzheimer, não consegue mais levantar da cama.

“Voltei para o Acre em 2015, já fazem 09 anos, nós dois sempre gostávamos de ir para Carnaval e festa”, relembra o idoso, que hoje vai na academia 2 vezes por semana e ainda caminha todos os dias.

No Rio, pôde construir família e o gosto pelo samba, amor que leva até hoje em seu coração. Seu Amorim já atuou nos bairros de Rio Branco em Unidades de Atendimento, hoje, aposentado ainda tem vida e energia para curtir o Carnaval e ir ao show de um de seus ídolos.