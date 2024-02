Concurso Caixa 2024: veja dicas de português para a prova

O concurso Caixa está previsto para ser publicado ainda neste mês de fevereiro, com 4 mil vagas para o cargo de técnico bancário, de nível médio. Com a proximidade do certame, saiba o que estudar para Português, uma das disciplinas mais relevantes em provas.

A responsabilidade pela organização do próximo concurso Caixa ficará a cargo da Fundação Cesgranrio, a mesma instituição que organizou a edição anterior, realizada em 2021.

A professora de português do Qconcursos, Thaís Batista, destaca que a abordagem na disciplina deve manter a consistência observada na última prova.

Na edição passada, o Português foi abordado em Conhecimentos Básicos, com um total de 10 questões, tanto para o cargo de Técnico Bancário Novo da Área Geral quanto para Técnico Bancário Novo da Área de Tecnologia da Informação.

Mas, afinal, o que estudar para Português?

O que cai em Português no concurso Caixa?

A Cesgranrio costuma ser consiste na abordagem de Português em provas, em especial, nos concursos da área bancária.

Portanto, o último edital do concurso Caixa funciona como base de estudos para a próxima prova.

Ao estudar para Português, a professora Thais Batista destaca a importância da construção gradual do conhecimento, começando pelos conteúdos que fornecem a base para os estudos da língua.

“Comece por ortografia (conceitos de acentuação gráfica, hífen, grafia e emprego de palavras) para depois estudar morfologia e, então, sintaxe”, aconselha Thais Batista.

A Cesgranrio tem preferência por temas específicos, como acentuação gráfica, colocação pronominal, valor de conjunções, partícula “SE”, crase, regência e concordância, de acordo com a professora de Português.

Como estudar para Português?

Para estudar Português, a professora Thais aconselha aliar teoria à prática de questões.

“Não há como estudar sem a aplicação. A prova é um teste de conhecimento. Logo, o candidato deve estudar a teoria, fazer resumos e aplicá-la em resolução de questões para poder observar aquilo que ainda não compreendeu”, destaca a professora Thaís Baptista.

Ainda segundo a professora, a atenção aos conceitos gramaticais, abordados pela Cesgranrio, é crucial na resolução das questões.

De modo geral, Thais Batista indica realizar estudos dirigidos, aplicando diariamente o conteúdo em resolução de questões, simulados semanais e resumos diários.

A dedicação constante é fundamental para alcançar o sucesso no concurso da Caixa, aconselha a professora.