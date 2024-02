Concursos e processo seletivo, fuga de acreanos em Mossoró e mais; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Neto de Darli Alves, matador de Chico Mendes, é liderança do CV protegida por foragido no RN

Famosos no mundo inteiro por causa do envolvimento do patriarca Darli Alves da Silva no assassinato do ambientalista Chico Mendes, crime ocorrido há 36 anos, em Xapuri, membros da nova geração da família parecem ter aderido de vez à vida criminosa. É o que revela um relatório do setor de inteligência do Gaeco (Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Estado (MPAC) ao citar um dos netos do velho fazendeiro como liderança ativa do CV (Comando Vermeho), facção criminosa a qual pertence um dos fugitivos do presídio de Mossóró, Deibson Cabral, o Tatu, de 33 anos, que vem a ser padrinho do faccionado da família Alves.

Governo assina prorrogação de concurso da Polícia Civil; cadastro de reserva comemora

O secretário de Governo, Alysson Bestene, esteve com, aproximadamente, 300 candidatos do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (19). A reunião aconteceu para oficializar a decisão do governador Gladson Cameli de prorrogar o prazo de validade do concurso, que é de 2017, e o prazo de validade terminaria nesta terça-feira (20).

TERÇA-FEIRA

Acreanos que estão em fuga há seis dias no RN já não são do CV e estão jurados de morte

Os dois acreanos que há sete dias são fugitivos do complexo penitenciário de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, já não mais pertencem ao Comando Vermelho (CV), facção criminosa que eles diziam integrar. Além de terem as forças de segurança com mais de 600 homens em seus encalços, agora eles têm também contra a cúpula do CV, que os acusa de traição e já os condenou à morte pelo tribunal do crime.

Boa notícia: Governo anuncia antecipação de salário para servidores públicos e pensionistas

O Governo do Acre deu uma boa notícia aos servidores públicos do Estado, nesta terça-feira (20). O pagamento de salário referente ao mês de fevereiro para inativos, pensionistas e ativos será realizado na segunda-feira (26), com crédito em conta para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil no sábado, (24).

QUARTA-FEIRA

Defensoria Pública do Acre abre processo seletivo com salário de mais de R$ 4 mil; veja detalhes

Na edição do Diário Oficial do Acre desta quarta-feira (21), a Defensoria Pública do Estado publicou dois editais de contratação de processo seletivo simplificado para o Programa Dignidade no Cárcere, que tem como objeto a prestação de serviço jurídico, além da orientação e prática de educação em direitos e ressocialização nas Unidades Prisionais da capital e interior.

Governo divulga lista de servidores da Educação que podem concorrer direção de escolas

Os servidores aprovados no curso de formação do processo seletivo para a função de diretor escolar da rede estadual de ensino já podem conferir a lista com o resultado final. O governo do Acre divulgou através do Diário Oficial desta quarta-feira (21).

QUINTA-FEIRA

Com 1,2 mil vagas, Bocalom anuncia novo concurso: “Maior já feito na história da Prefeitura”

O prefeito Tião Bocalom anunciou oficialmente nesta quinta-feira (22), a abertura do concurso público geral efetivo para a Prefeitura de Rio Branco.

Concurso da Prefeitura: veja os cargos e quantidade de vagas ofertadas; edital sai nesta sexta

A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta quinta-feira (22), a abertura oficial do concurso público de vagas para todas as áreas da administração pública do município.

SEXTA-FEIRA

STJ estende prazo para defesa de Gladson e adia decisão sobre pedido do MPF

A decisão sobre o pedido de afastamento do governador Gladson Cameli (Progressistas), formulado pelo Ministério Público Federal (MPF), foi adiada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ministra Nancy Andrighi, responsável pelo caso, concedeu um prazo adicional para a defesa do governador, determinando o adiamento da decisão para fim de março ou possivelmente após a semana santa, devido a questões de agenda da corte especial.

Jovem de 24 anos é assassinado a tiros na frente da família no Segundo Distrito

Um homicídio foi registrado na tarde desta quinta-feira (22), na região do Segundo Distrito de Rio Branco, no Acre. Fábio Júnior do Nascimento Pimentel, um jovem padeiro de 24 anos, foi brutalmente assassinado com pelo menos três tiros em sua própria residência, localizada na Travessa Rio Branco, no bairro Taquari.