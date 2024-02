Jovem de 24 anos é assassinado a tiros no Segundo Distrito de Rio Branco

Um homicídio foi registrado na tarde desta quinta-feira (22), na região do Segundo Distrito de Rio Branco, no Acre. Fábio Júnior do Nascimento Pimentel, um jovem padeiro de 24 anos, foi brutalmente assassinado com pelo menos três tiros em sua própria residência, localizada na Travessa Rio Branco, no bairro Taquari.

De acordo com relatos fornecidos pela polícia local, Fábio tinha recentemente começado a trabalhar como padeiro em um comércio do bairro. Sua mudança para o bairro Taquari, juntamente com a esposa, aconteceu há poucos dias.

A tragédia se desenrolou quando dois homens não identificados invadiram a residência de Fábio, fazendo uma série de questionamentos sobre sua vida. Após a breve interação, os invasores partiram, mas pouco tempo depois, um deles retornou sozinho. Sem hesitação, o agressor sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes contra Fábio, atingindo-o no rosto, pescoço e abdômen. Após o crime, o atirador fugiu do local, deixando para trás um cenário de horror.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os paramédicos, ao chegarem à cena do crime, infelizmente só puderam confirmar o óbito do jovem padeiro, que jazia no chão de sua própria cozinha.

As autoridades policiais rapidamente foram alertadas e se mobilizaram para investigar o caso. A Polícia Militar, através do segundo batalhão, colheu informações, isolou a área do crime e iniciou uma busca intensa pelos criminosos, porém, até o momento, nenhum suspeito foi capturado.

Agentes da Polícia Civil, especificamente da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também foram acionados para auxiliar na apuração dos fatos. O relatório preliminar será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que assumirá as investigações para elucidar o brutal assassinato de Fábio.

Além disso, profissionais do Instituto Médico Legal (IML) compareceram ao local do crime para realizar os procedimentos periciais necessários. O corpo de Fábio será submetido a uma necropsia, após a qual será liberado para a família realizar os procedimentos fúnebres.