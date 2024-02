ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem última noite do Carnaval 2024; ASSISTA

Chegou o último dia do Carnaval 2024! Nesta terça-feira (13), acontece a quinta e última noite de Carnaval e o ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco vão transmitir a programação ao vivo com a apresentação de Everton Damasceno, Douglas Richer, Ludmilla Cavalcante e Kelly Kley, além da presença da Musa do Camarote, Rogeria Rocha, e convidados.

Nesta terça-feira, acontece o Desfile dos Blocos Carnavalescos na Avenida Getúlio Vargas, no Rio Branco Folia, organizado pela Prefeitura de Rio Branco, na Praça da Revolução. Já no Carnaval da Família, que acontece no Calçadão da Gameleira, promovido pelo Governo do Acre, acontece o show nacional do Neguinho da Beija-Flor.

SAIBA MAIS: Desfile de blocos e Neguinho da Beija-flor; veja a programação da última noite de Carnaval

Além disso, todas as novidades estarão disponíveis no www.contilnetnoticias.com.br através do time de jornalistas do ContilNet. As equipes estarão ao vivo dos dois carnavais pelo YouTube do ContilNet e pelo canal 8.1 na TV aberta, a partir das 21h.

Você perdeu as outras transmissões noites de Carnaval? O ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura, transmitiram as noites de folia e você pode assistir no YouTube do ContilNet quantas vezes quiser. Assista!

VEJA A TRANSMISSÃO DA ÚLTIMA NOITE AO VIVO: