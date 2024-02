Detran suspende CNH de mais de 60 condutores; veja se seu nome está na lista

O Detran do estado do Acre divulgou nesta terça (27) uma lista com os nomes de mais de 60 motoristas que tiveram suas carteiras suspensas. Disponível no Diário Oficial, as suspensões ocorreram por conta de infrações que ocasionam esse tipo de penalidade.

O condutor deve apresentar a CNH à Divisão de Suspensão e Cassação do Detran. Assim, a penalidade começa. Após o período de suspensão e comprovada a frequência ao curso de reciclagem, o motorista já poderá pedir a devolução de seu documento.

Além disso, a portaria possui efeito imediato à publicação.