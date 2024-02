Do Lobo Mau à Chapeuzinho Vermelho, famílias abusam da criatividade no Carnaval da Gameleira

A segunda noite do Carnaval da Família, na Gameleira, que acontece neste sábado (10) já reúne centenas de pessoas, muitas delas, chamando a atenção pelas fantasias criativas.

O Carnaval é a festa na qual os foliões colocam em prática a criatividade, abusando das cores, maquiagens e fantasias. No Carnaval de Rio Branco não é diferente. A família da Marcela Silva, por exemplo, se reuniu, e todos fantasiados foram prestigiar a festa.

Segundo ela, já é uma tradição da família, que mora no bairro Bosque, na capital acreana, se reunir para pular Carnaval.

“Aqui está todo mundo, meu esposo, meus milhos, minha mãe, cunhada e amigos. Tem uma galera grande aqui. A gente tem uma tradição de reunir a família para brincar. A gente ama Carnaval”, conta.

A foliã fez, também, questão de elogiar a festa e toda a estrutura montada para receber a população. “A gente estava sentindo falta de um Carnaval assim, está tudo muito organizado e bonito, além de tudo, é um local seguro para se divertir com a família”, destacou.

O Carnaval da Família inicia às 18h e vai até a 1h da madrugada, com diversas atrações locais. Na próxima terça-feira (13), última noite de festa, o encerramento fica por conta do show do sambista Neguinho da Beija-flor.

Veja mais fotos de Fagner Delgado para o ContilNet:

Assista a transmissão ao vivo da segunda noite: