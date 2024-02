Educação: Em Sena, aulas na Escola Dom Júlio Mattioli começam na próxima semana

Está confirmado para a próxima segunda-feira (19) o início do ano letivo 2024 na Escola estadual de ensino médio Dom Júlio Mattioli, umas das principais unidades de ensino de Sena Madureira.

No momento, a equipe gestora cuida dos últimos preparativos para receber centenas de estudantes na próxima segunda. Uma das providências diz respeito à manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. “Estamos adotando todas as medidas com vistas ao início do ano letivo 2024. A nossa expectativa é das melhores”, comentou o professor Zezinho Pinheiro.

Atualmente a referida unidade de ensino conta com mais de 1.100 alunos.

Nas demais escolas da rede estadual, as aulas estão programadas para começar no dia 26 deste mês. Nessa mesma data, o ano letivo também será iniciado nas escolas gerenciadas pela Prefeitura.