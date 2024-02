EXCLUSIVO: Do Acre, irmãos brilham no Carnaval de SP, na escola Pérola Negra; FOTOS e VÍDEO

E teve Acre no Sambódromo do Anhembi em São Paulo! Os irmãos Clebison André e Chayenne Crystine Rocha desfilaram neste domingo (11) pelo famoso sambódromo pela escola de samba Pérola Negra.

Naturais de Rio Branco, do bairro da Cidade Nova, o professor Clebison André, de 40 anos, que faz a drag queen Monique Agatha, concedeu entrevista à coluna Douglas Richer, do site ContilNet, e falou sobre sua estreia no Carnaval de São Paulo. Emocionada, a drag acreana Monique Agatha fez sua estreia na escola de samba Pérola Negra e nesta segunda-feira (12) retorna pela segunda vez à Marquês de Sapucaí pela escola de samba Mangueira.

“Foi um desfile encantador, muito emocionante, apesar de um pequeno contratempo, mas deu tudo certo. A escola vem com enredo homenageando as quebradeiras de coco. Um enredo que homenageia essas mulheres. Estou muito cansado, mas muito emocionado ao mesmo tempo. Eu gosto disso, dessa emoção do Carnaval. É uma cultura popular que é considerada a maior festa do planeta, e nesse momento, estou realizando mais um sonho quanto a isso, porque eu já tinha experiência na Marquês de Sapucaí, e agora em São Paulo é prazeroso,” disse em entrevista ao ContilNet.

De acordo com Clebison, a irmã Chayenne também está bastante emocionada com sua apresentação. O professor acreano ainda falou sobre a oportunidade de representar o estado na maior festa cultural do país.

“Somos acreanos e estamos mostrando um pouco do que a gente sabe. Estamos mostrando que o Acre existe, que tem mulheres bonitas, que o Acre pode conquistar o seu espaço nesse cenário cultural no Rio de Janeiro e em São Paulo e em outros lugares,” comentou o professor.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, recebeu com exclusividade vídeos e fotos da participação dos acreanos em um dos maiores carnavais do Brasil.