Exclusivo: show do cantor Belo é confirmado no Acre; veja mais detalhes

Com exclusividade, a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, descobriu que o cantor Belo tem data para desembarcar no Acre. De acordo com informações repassadas para nossa coluna, Belo tem show marcado no Acre na primeira semana de abril de 2024. A data foi revelada com exclusividade para a coluna Douglas Richer. A empresa acreana deve anunciar em breve o show do cantor.

Conhecido por sucessos como ‘Perfume’, ‘Reinventar’, ‘Pura Adrenalina’, ‘Intriga da Oposição’ e ‘Desse Jeito’, o músico promete embalar os acreanos com seus hits marcantes e novos sucessos.

Quem é Belo?

Belo, cujo nome real é Marcelo Pires Vieira, é um cantor e compositor brasileiro. Ele ganhou destaque como vocalista do grupo de pagode Soweto na década de 1990. Após seguir carreira solo, Belo alcançou sucesso com diversas músicas românticas, como “Perfume”, “Reinventar” e “Pura Adrenalina”. Sua música tem influências do pagode, samba e R&B.

A coluna Douglas Richer preparou um playlista do cantor. Aperte o play!