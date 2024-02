FOTOS: segunda noite do Carnaval 2024 leva centenas de acreanos à Gameleira e Praça da Revolução

A segunda noite dos maiores carnavais de Rio Branco, que acontecem no Calçadão da Gameleira, organizado pelo Governo do Acre, e na Praça da Revolução, promovido pela Prefeitura de Rio Branco aconteceu neste sábado (10). Com atrações locais e show nacional do cantor Wanderley Andrade, os carnavais reuniram centenas de acreanos.

Além das apresentações musicais, o Carnaval da Praça contou também com a escolha das Rainhas Gay e Trans. Na Gameleira, os blocos Sambase e Unidos do Fuxico se apresentaram para a população.

Confira os cliques de Juan Diaz e Fagner Delgado para o ContilNet: