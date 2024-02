Gladson anuncia visita aos municípios atingidos pelas cheias dos rios no Acre

O governador Gladson Cameli, durante entrevista na Rádio Difusora, anunciou que vai visitar os municípios atingidos pelas cheias do rios no Acre. Ao todo, 17 municípios estão declarados situação de emergência, com decreto publicado no último domingo (25).

Gladson disse que vai visitar os municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo, além de retornar a Brasiléia, Xapuri, Assis Brasil, Epitaciolândia e também na capital Rio Branco. “Na nossa capital Rio Branco tem previsão de aumento no nível das águas. É um município que terá mais um cenário mais crítico”, disse.

Situação de emergência

Em edição extra do Diário Oficial, no último domingo (25), o governador Gladson Cameli decretou situação de emergência em 17 cidades do estado atingidas por inundações, seja de rios ou igarapé. A medida acontece poucos dias depois de Cameli decretar situação de emergência por conta das chuvas intensas no Acre.

A medida tem validade de 180 dias e passou a valer a partir da data de publicação. Os municípios são: Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Os municípios mais críticos são Assis Brasil, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Jordão, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Tarauacá e Xapuri.

Além dos rios, o Estado também destacou o transbordamento de igarapés, que estão impactando consideravelmente no cenário da cheia. Na mesma edição, Brasileia, Plácido de Castro, Epitaciolândia, Jordão, Santa Rosa do Purus e Tarauacá declararam situação de emergência. Todos os decretos têm como base dados da cheia dos rios e igarapés do estado.