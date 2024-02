Goleiro acreano assina 1º contrato profissional com o Fluminense

O goleiro acreano Antônio Carlos (Carlinhos), 17 anos, assinou nesta terça, 27, o seu primeiro contrato como atleta profissional do Fluminense. O vínculo vale até o fim da temporada de 2025.

“Estou muito feliz e agora é seguir trabalhando. A meta é seguir evoluindo dentro Fluminense”, afirmou Carlinhos ao ContilNet

Copinha de 2022

Carlinhos ganhou projeção na disputa da Copa São Paulo de 2022 atuando pelo Andirá. O atleta voltou a Copa São Paulo nesta temporada com a camisa do Tricolor.

Atletas com potencial

O técnico Kinho Brito, um dos responsáveis pela descoberta do goleiro Flu, acredita no potencial dos atletas acreanos. “Temos jogadores com muita qualidade e o Carlinhos é mais um bom exemplo”, disse o treinador.