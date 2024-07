Após solicitação da prefeitura, Ricco amplia frota de ônibus para reduzir espera de passageiros

A Prefeitura de Rio Branco solicitou para a empresa Ricco Transportes, do transporte coletivo da capital, a ampliação de frota dos veículos para reduzir o tempo de espera dos passageiros nas paradas de ônibus e no Terminal Urbano.

Segundo o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, 21 novos ônibus devem chegar ainda nesta semana. Com isso, os novos veículos vão somar aos 105 ônibus que já circulam em Rio Branco.

“Os ônibus que foram retirados não afetaram a questão do transporte de Rio Branco. Até esta semana chegam mais 21 unidades, ou seja, saíram 16, vão retornar 21. Nós não temos nada a ver com as transações comerciais ou empresa particular, apesar de estar aqui na condição de uma prestação de um serviço público, provisoriamente, até que a nossa licitação seja colocada novamente em pauta e seja resolvida toda essa situação de uma vez por todas”, disse o superintendente.