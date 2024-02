Governo convoca professores aprovados em processo seletivo para assinatura de contrato

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) convocou os aprovados do processo seletivo para professores, permanentes e temporários, para a entrega de documentos e assinatura de contrato. O edital foi divulgado nesta sexta-feira (23) através do Diário Oficial do Estado.

No documento, a lista é distribuída da seguinte forma: projeto, cargo, localidade, classificação, inscrição, nome do candidato e nota que tirou na prova. Para a entrega dos documentos, os candidatos devem comparecer até o dia 04 de março, das 7h30 às 13h30 nos endereços listados:

Rio Branco:

Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, Bairro Volta Seca

Bujari:

Rua Geraldo Mesquita n° 148, Centro

Cruzeiro do Sul:

Avenida 25 de Agosto, nº 126, Bairro Aeroporto Velho

(também vale para os de cargo temporário)

Mâncio Lima:

Rua Joaquim Generoso de Oliveira n° 202, Centro

Manoel Urbano:

Rua Francisco Freitas s/n°, São José

A lista de documentos é a seguinte:

1 foto 3×4 recente;

Carteira de Identidade (original e uma cópia);

CPF (original e uma cópia);

Título Eleitoral (original e uma cópia);

Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral;

Certificado de Reservista (original e uma cópia), para homens;

PIS ou PASEP (original e uma cópia), no caso de já ter sido empregado;

Carteira de Trabalho (original e uma cópia, página com foto, qualificação civil e páginas de contratos);

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Médio, Nível Médio Magistério ou Nível Superior fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou Declaração de Conclusão do Curso, conforme o requerido para o cargo (original e uma cópia);

Registro no Conselho de Classe, para o cargo de Professor de Educação Física (original e uma cópia);

Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia);

Certidão de Nascimento dos filhos (original e uma cópia);

Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros, original e uma cópia);

Comprovante de tipagem sanguínea (original e uma cópia);

Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico http://

consultacadastral.inss.gov.br/);

Declaração de Antecedentes;

Declaração de Aptidão Legal;

Declaração de Bens;

Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública;

Declaração de Herdeiros;

Declaração de Dependentes;

Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco do Brasil; e

Atestado médico pré-admissional que o considera apto físico e mentalmente para o exercício do cargo

Confira o edital na íntegra: