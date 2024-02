Grávida e do Exército, pernambucana curte o Carnaval da Gameleira: “Vai nascer no meio da folia”

Grávida de 9 meses, a percussionista do Exército, Helanne Rodrigues, de 32 anos, chamou atenção durante a segunda noite do Carnaval da Família, na Gameleira, ao colocar a barriga ‘para jogo’ enquanto curtia a festa.

Natural do Recife, a mãe do pequeno Hernan, que ainda nem nasceu e já mostra que tem sangue de folião, conta que não poderia deixar de prestigiar o Carnaval, uma de suas festas preferidas.

“Eu toco Carnaval, junto com meu esposo. E o Carnaval é a melhor festa que tem, eu não poderia deixar de vir”, disse.

Além da barriga, que carrega pinturas em homenagem ao seu filho, a mamãe de primeira viagem também chamou atenção pela fantasia, vestida com um tutu, e com uma maquiagem colorida, ela encantou com sua alegria durante o evento.

Helanne revelou que seu bebê já vai nascer no meio da folia e espera levá-lo ao próximo Carnaval, já nos braços. “Ele já vai nascer no meio da folia, já está até pulando aqui”, conta.

O Carnaval da Família teve início na última sexta-feira (9) e vai até a próxima terça-feira (13). Durante os cinco dias de festa, milhares de pessoas devem passar no Calçadão da Gameleira para prestigiar o evento.

Veja fotos:

Assista a transmissão ao vivo da segunda noite: